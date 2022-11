Innenstadt – 43 Gramm Ecstasy, 31 Gramm Amphetamine, 54 Tabletten eines starken Schmerzmittels, zwei Schlagringe, ein Butterfly-Messer, einen Elektroschocker, ein gestohlenes Handy, einen Silvesterböller sowie 1910 Euro in bar haben Polizeibeamte am vergangenen Samstag, 5. Februar, in der Tasche eines 54-Jährigen am Kölner Hauptbahnhof gefunden.

Der Mann war den Polizisten aufgefallen, weil er ungewöhnlich nervös wirkte. Als er falsche Angaben zu seiner Fahrstrecke machte und sich in Widersprüchen verstrickte, durchsuchten die Bundespolizisten den Mann.

Verdächtiger stahl vor Ort ein Smartphone

Eine Videoaufzeichnung aus dem Bahnhof, das die Beamten später sichteten, zeigte, wie der Mann an einer Ladestation ein Smartphone stahl. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Diebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Mitführens von gefährlichen Gegenständen. (ksta)