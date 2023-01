Köln – Eine Touristin ist am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr beim Versuch, zusammen mit ihrem Ehemann (38) ein Foto zu machen, in den Rhein in der Kölner Altstadt gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fiel die 32-Jährige aus Bayern in Höhe der Frankenwerft unter der Deutzer Brücke in den Fluss.

Zum Glück reagierte sie schnell und hielt sich an einer Ankerkette eines Schiffsanlegers der KD (Köln Düsseldorfer Rheinschifffahrt) fest. Das berichtet der Polizeisprecher der Wasserschutzpolizei dieser Zeitung. Ihr Ehemann verständigte umgehend die Feuerwehr. Zehn Minuten später zogen die Einsatzkräfte die Frau mit einem Rettungsring, an den sie sich klammerte, aus dem Rhein. „Die Person war nahezu kraftlos und konnte sich kaum noch festhalten“, sagte ein Sprecher.

Nach ersten Erkenntnissen erlitt sie keine schweren Verletzungen. Mit einer starken Unterkühlung kam sie vorsorglich in ein Krankenhaus. (mbr)