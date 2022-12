Nach Verfolgungsfahrt Kleinwagen prallt in Trankgasse gegen Ampel – Zwei Verletzte

Köln-Innenstadt – In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es in der Kölner Innenstadt nach einer Verfolgungsfahrt durch die Polizei zu einem Unfall gekommen, das erklärte die Dienststelle der Polizei am Samstagmorgen. Ein Kleinwagen prallte demnach gegen einen Ampelmast, die beiden Insassen seien verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.



Zuvor hatten die beiden jungen Männer laut Polizeiangaben ein Anhaltezeichen missachtet, woraufhin die Polizei am Friesenplatz die Verfolgung des Kleinwagens aufgenommen habe. In der Trankgasse habe die Verfolgung dann mit dem Unfall ein Ende genommen, erklärte die Polizei.



Der 20-jährige Fahrer und der 23-jährige Beifahrer wurden demnach bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht laut Polizei bei beiden nicht. Den Insassen drohen laut Polizei nun Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Alkoholeinfluss. (red)