Beamte der Kölner Polizei haben am Montagabend (12. Oktober) am Hansaring in Köln einen 46-jährigen Mann kontrolliert und dabei rund 80 Gramm Heroin sowie weitere Drogen sichergestellt. Gegen 21.30 Uhr war der Mann den Beamten aufgefallen, da er versucht hatte, sich der Kontrolle zu entziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben dem Heroin auch 17 verkaufsfertig portionierte Heroin-Bubbles, ein Briefchen Crack und etwa 40 Euro Bargeld.

Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Mann erst fünf Tage zuvor nach einer rund zehnmonatigen Untersuchungshaft wegen eines Drogendelikts entlassen worden. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten. (red)