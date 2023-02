Razzia am Ebertpatz Kölner Polizei findet mehrere Drogenverstecke

Köln – Bei einer Razzia am Ebertplatz hat die Polizei Drogenverstecke in Mülleimern, unter Abdeckungen von Rolltreppenläufen, in Werbekästen sowie in Mauervorsprüngen und Lichtkästen entdeckt. Die Beamten stellten mehrere Beutel verkaufsfertig verpacktes Cannabis sicher.

Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, waren für die geplante Kontrolle der Dealer-Szene am Freitagabend, 15. April, gegen 18 Uhr mehrere Polizisten von verschiedenen Seiten gleichzeitig auf den Platz gestürmt. Die Beamten nahmen zwei von elf überprüften Männern in Gewahrsam, da gegen sie ein Bereichs- und Aufenthaltsverbot wegen Drogenhandels vorlag. Die übrigen Personen erhielten einen Platzverweis, teilte die Polizei mit.

Weitere Drogenbunker entdeckt

Bei einem zweiten Anlauf wenige Stunden später fiel den Beamten an der Unterführung in Richtung Theodor-Heus-Park erneut eine größere Gruppe auf. Im unmittelbaren Umfeld der Personen entdeckten die Polizisten mehrere Drogenbunker und stellten erneut Cannabis sicher. Bei der Durchsuchung eines mutmaßlichen Dealers fanden die Polizisten zudem ein Messer, zwei Pfeffersprays sowie eine in der Weidengasse entwendete EC-Karte. Das Fahrrad, mit dem der Mann unterwegs war, stammt aus einem Diebstahl in Kalk. (red)