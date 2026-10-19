Was im einen Haushalt übrig ist, kann anderswo noch gute Dienste leisten – nach diesem Prinzip funktionieren Tauschboxen. Das Zero-Waste-Team der Stadt Köln hat zwei neue solcher Tauschboxen jetzt eingerichtet, in der Merowingerstraße in der Südstadt, Ecke Elsaßstraße, und am Gottesweg, nahe Höninger Weg, in Zollstock.

Wer etwas nicht mehr benötigt, kann es in die Box legen. Wer etwas gebrauchen kann, nimmt es kostenlos mit. So erhalten gut erhaltene Alltagsgegenstände ein zweites Leben, statt im Müll zu landen. Für die Tauschboxen rüstet die Stadt alte Telefonzellen um. Die Kosten für Material und Installation liegen laut Stadt je nach Standort im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Spielregeln für die Tauschboxen: Die Gegenstände müssen sauber und intakt sein und in die Box passen. Kleidung, Bücher, Lebensmittel und Getränke, Alkohol, Medikamente, gefährliche Gegenstände sowie Geräte mit Akku dürfen nicht hinein. Auch neben dem Tauschschrank darf nichts abgestellt werden.

Zero-Waste-Konzept der Stadt Köln

Die Tauschboxen sind Teil des Zero-Waste-Konzepts der Stadt, das der Rat im Dezember 2023 beschlossen hat. Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden, Ressourcen zu schonen und nachhaltiges Handeln im Alltag zu fördern. Neben den beiden neuen Standorten gibt es bereits Tauschboxen an der Hohe Straße in der City und am Wiener Platz. Auch am Eierplätzchen in der Südstadt steht schon seit Längerem ein Geben-und Nehmen-Schrank, der jedoch nicht aus einer Telefonzelle umgebaut wurde und nicht zum Tauschbox-Projekt gehört.

Nach Angaben der Stadt werden die Tauschboxen sehr gut angenommen. Damit sie sauber und ordentlich bleiben, entfernt das städtische Zero-Waste-Team, das aus vier Mitarbeitern besteht, unzulässige Gegenstände. Bei Verschmutzungen unterstützt die AWB. Zusätzlich sucht die Stadt ehrenamtliche Patinnen und Paten aus der Nachbarschaft, die regelmäßig nach den Boxen sehen und bei Bedarf aufräumen. In den kommenden Wochen sollen weitere Tauschboxen am Brüsseler Platz und am Hohenstaufenring nahe dem Zülpicher Platz aufgestellt werden. Das Projekt ist eine Kooperation der Kölner International School of Design, des Innovationsbüros der Stadt Köln und der städtischen Zero-Waste-Fachstelle.

Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, kann sich per E-Mail an zerowaste@stadt-koeln.de (Betreff: Tauschbox) oder telefonisch unter 0221/221-27563 melden.