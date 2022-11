Köln – Die Abfallwirtschaftsbetriebe (AWB) haben die Leerungen der Biotonnen von einem wöchentlichen auf einen zweiwöchentliche Rhythmus umgestellt. Einen Monat früher als es in den Jahren zuvor der Fall war. Bürgerinnen und Bürger sind irritiert. Gerade jetzt, wo viele Laub zusammenkehren und in die Biotonne werfen, werden die Behältnisse seltener abgeholt.

Bislang hatten die AWB die Leerung der Biotonnen erst im Dezember umgestellt. Nun gelten sie schon ab sofort und bis März. Als Grund geben die AWB „personelle Engpässe“ an, wie eine Sprecherin auf Anfrage mitteilt. Vor allem fehle es an Fahrerinnen und Fahrern. Der Fachkräftemangel treffe die AWB ebenso wie andere Branchen, sagt die Sprecherin. Durch die um einen Monat vorgezogene Änderung des Leerungsintervalls entfielen nur zwei Abholungen. Die Leerung anderer Tonnen bleibt wie in den Jahren zuvor unverändert.

Stadt Köln: Grünschnitt in Säcken herausstellen

Die AWB verweisen auf ihrer Homepage darauf, dass sie „zusätzliche Biomüllmengen, die durch die Umstellung des Leerungsrhythmus entstehen, bei der regulären Leerung“ mitnähmen. Dafür sollten die Abfälle „in biologisch freundlichen Sammelbehältnissen wie Säcke aus Papier oder Pappkartons“ herausgestellt werden, nicht etwa in Plastiktüten. Auf die Verwendung von Plastiktüten solle verzichtet werden.

Die AWB betonen, dass Laub, besonders wenn es feucht ist, zur Rutschgefahr auf Gehwegen werden kann. In Einzelfällen könne es indes auch liegenbleiben, wenn dadurch keine Gefahr für Menschen entstehe, rät das Unternehmen: „In einem kleinen Laubhaufen auf dem Grundstück, finden Igel einen wertvollen Unterschlupf für die kalte Jahreszeit.“