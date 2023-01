Kölner Lanxess-Arena Weiterer Protest gegen Auftritt von homophobem Prediger

Köln – Der Kölner Lesben- und Schwulentag (Klust) fordert die Absage des Auftritts des erzkonservativen US-Predigers Franklin Graham in der Lanxess-Arena. Der evangelikale Graham ist als Hauptredner bei der Veranstaltung "Festival of Hope" am 20. Juni in der Arena vorgesehen. Graham ist in der Vergangenheit mehrfach mit homophoben, radikal konservativen, aber auch islamfeindlichen Äußerungen in Erscheinung getreten. Unter anderem bezeichnete er Homosexualität als Sünde, die es zu bereuen gelte.



Übergriffe in Köln befürchtet

Der Klust fordert vom Management der Lanxess-Arena wegen „der zu erwartenden homophoben Hetze und Muslimfeindlichkeit gegen die Einladung von Franklin Graham“ vorzugehen und „Hass keine Bühne zu bieten.“ Zudem fürchtet der Klust, dass es vonseiten der „radikalchristlichen“ Besucher zu Übergriffen auf Lesben, Schwule und queere Menschen kommen könnte, da an dem Wochenende zahlreiche Gäste zur Eröffnung des schwul-lesbischen Cologne-Pride-Festivals in Köln erwartet würden. Der Klust appelliert zudem auch an die Kölner Politik, „klar gegen den menschenfeindlichen christlichen Fundamentalismus Stellung zu beziehen und alles zu unternehmen, damit dieser Hass in Köln keinen Platz bekommt.“