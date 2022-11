Köln – Die Parfümeurin und Duftpsychologin Tina Farina ist tot. Sie ist am 4. Januar im Alter von 88 Jahren gestorben, wie erst jetzt bekannt wurde. In einer Traueranzeige teilte ihre Familie mit, dass sie nach einem Schlaganfall im Beisein ihrer Söhne gestorben sei.

„Wir trauern um unsere Senior Chefin. Bis zuletzt war sie jeden Tag im Unternehmen tätig, welches sie mit ihrer Kreativität und Tatkraft über mehrere Jahrzehnte maßgeblich prägte“, schreiben Gesellschafter und Mitarbeitende der Parfüm-Fabrik „Johann Maria Farina gegenüber dem Jülichs-Platz“, die den meisten als Farina-Haus geläufiger sein dürfte, in einer Traueranzeige. Die nach Firmenangaben älteste bestehende Parfüm-Fabrik der Welt nahe des Historischen Rathauses leitet inzwischen Farinas ältester Sohn Johann Maria Farina.

Das weltweit bekannte Parfüm „Eau de Cologne“

Tina Farina wurde am 21. Juni 1933 in Köln geboren. Sie war mit dem 2005 verstorbenen Eau-de-Cologne-Fabrikanten Johann Maria Wolfgang Farina verheiratet, einem Nachfahr von Johann Maria Farina. Der hatte das weltweit bekannte Parfüm „Eau de Cologne“ im Jahr 1709 in Köln entwickelt und die noch heute bestehende Firma gegründet.

Tina Farina, die lange in der Geruchsforschung tätig war, pendelte jahrelang zwischen Köln und den USA, absolvierte eine Ausbildung als Duftpsychologin und war absolute Expertin beim Thema Riechen.

Sie hat selbst viele Düfte entworfen und im Jahr 1980 die nach ihr benannte Duftlinie kreiert. Unter anderem kreierte Farina für jedes Sternzeichen ein individuelles Parfum, das jeweils zu den charakteristischen Merkmalen der Tierkreiszeichen passt.

Tina Farina leitete viele Jahre das Duftmuseum

Darüber hinaus baute sie das Duftmuseum im Farina-Haus auf und leitete es viele Jahre. „Mit der Errichtung des Duftmuseums im Geburtshaus des Eau de Cologne gab sie dem immateriellen Kulturerbe 'das überlieferte Wissen um die Herstellung von Parfums' ein Denkmal in Köln“, heißt es dazu in der Traueranzeige der Belegschaft weiter.

Die Ausstellung im Duftmuseum gibt Einblicke in drei Jahrhunderte Duft- und Kulturgeschichte und erklärt, wie und wo die Eau-de-Cologne-Erfolgsgeschichte begann. Besucher erfahren, wie Essenzen gewonnen werden und wie ein Parfümeur neue Düfte kreiert.