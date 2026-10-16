Einsatzkräfte von Polizei, Stadt und Zoll haben am Donnerstag bei Kontrollen an Kriminalitätsschwerpunkten in der Kölner Innenstadt und im Rechtsrheinischen zahlreiche Verstöße geahndet. An der Aktion im Rahmen des Projekts „Fokus Sicherheit“ waren 90 Polizistinnen und Polizisten beteiligt.

Die Beamten überprüften insgesamt 134 Personen, erteilten 84 Platzverweise und nahmen zwei Männer im Alter von 30 und 33 Jahren in Gewahrsam. Diese hatten sich trotz eines Betretungs- und Aufenthaltsverbots auf dem Ebertplatz aufgehalten.

Illegale Vapes und Verstöße gegen Jugendschutz

Darüber hinaus leiteten die Einsatzkräfte unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts der Unterschlagung sowie Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und das Konsumcannabisgesetz ein. Im rechtsrheinischen Stadtgebiet stellten die Beamten zudem illegale THC-haltige Vapes sicher.

Parallel überprüften Mitarbeitende der beteiligten Behörden zahlreiche Gewerbebetriebe und stellten Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, gewerberechtliche Vorschriften und Arbeitsschutzbestimmungen fest. Bei Testkäufen in Kiosken wurden acht Verstöße geahndet, nachdem Tabakwaren oder Alkohol an Minderjährige abgegeben worden waren.

Die Kämmerei pfändete in Gaststätten und Spielhallen und trieb so insgesamt 240.000 Euro an offenen Forderungen ein. Mitarbeitende der Lebensmittelüberwachung schlossen einen Imbiss wegen gravierender Hygienemängel, darunter Mäusebefall. (red)