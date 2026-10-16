Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Köln-Junkersdorf hat die Polizei am Donnerstagabend einen 47-jährigen Mann festgenommen. Er soll eine 39 Jahre alte Frau in einer Wohnung in der Willi-Lauf-Allee getötet haben.

Köln: Polizei verhaftet Tatverdächtigen nach Anruf des Bruders

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln mitteilen, soll der Tatverdächtige nach der Tat seinen Bruder angerufen haben. Er habe ihn gebeten zu kommen, da etwas Schlimmes passiert sei. Der Bruder des Mannes alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen den 47-Jährigen gegen 19.45 Uhr in dem Mehrfamilienhaus fest. In der Wohnung fanden sie die leblose Frau mit mehreren Stichverletzungen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort.

Die Hintergründe der Tat, wie das Tatmotiv und die Beziehung zwischen dem Opfer und dem mutmaßlichen Täter, sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft prüft, einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags zu beantragen. (red)