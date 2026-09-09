Anlässlich des „Tag des offenen Denkmals“ am Samstag und Sonntag (12. und 13. September) bietet die Kölner Seilbahn Nachtfahrten an. Während die Seilbahnen an beiden Tagen von 10 Uhr morgens an fahren, bleiben die Gondeln am Samstag bis um Mitternacht in Betrieb.

Letzter Einstieg in die Seilbahn ist an diesem Abend um 23.45 Uhr. Zum Ein- und Ausstieg stehen die beiden Seilbahn-Stationen „Zoo“ und „Rheinpark“ zur Verfügung. Es gelten die normalen Fahrpreise, auch für die Nachtfahrten.

Seilbahn verbindet Rheinpark und Kölner Zoo

Mit der Verbindung zwischen dem Rheinpark und dem Kölner Zoo überquert die Seilbahn einmal den Rhein und bietet damit eine originelle Möglichkeit, auf dem Weg zu einzelnen Denkmalorten die Rheinseiten zu wechseln.

Die Führungen hinter die Kulissen der Seilbahn, die am 13. September stattfinden, sind hingegen bereits vollständig ausgebucht. Weitere Informationen finden Sie unter www.koelner-seilbahn.de. (red)