Die Verbraucherzentrale Köln hat angekündigt, ihren Kundenservice an eine veränderte Nachfrage anzupassen. Ab Mittwoch, 11. November, sollen die telefonischen Sprechzeiten ausgeweitet und die Öffnungszeiten vor Ort eingeschränkt werden.

„Viele Menschen rufen an oder suchen erst einmal im Internet nach Informationen, schicken Mails oder nutzen das Kontaktformular, bevor sie persönlich vorbeikommen“, sagt Karsten Strätz, Leiter der Beratungsstelle in Köln. Die Verbraucherzentrale reagiert auf diese veränderte Nachfrage, indem sie unter anderem die telefonischen Sprechzeiten durch einen zentralen Landesservice erweitert.

Verbraucherzentrale Köln nutzt künftig landesweiten Telefonservice

Ratsuchende können künftig an fünf Tagen in der Woche von 9 bis 17 Uhr eine kostenlose Erstberatung unter der Servicenummer 0211/54 22 22 11 erhalten und gegebenenfalls einen persönlichen Termin vereinbaren. Bislang stand der Telefonservice in der Kölner Beratungsstelle lediglich an vier Tagen und mit weniger Stunden zur Verfügung.

Die bisherige Telefonnummer wird laut Verbraucherzentrale künftig auf die neue zentrale Rufnummer mit Düsseldorfer Vorwahl weitergeleitet. Auch E-Mails, die bislang an die Kölner Beratungsstelle gingen, werden demnach an die zentrale Mailadresse service@verbraucherzentrale.nrw geleitet.

Veränderte Öffnungszeiten in der Kölner Verbraucherzentrale

Zugleich schränkt die Beratungsstelle ihre Öffnungszeiten in der Frankenwerft 35 ein. Ab dem 11. November ist hier montags von 10 bis 14 Uhr, dienstags von 13 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Während der Öffnungszeiten können Ratsuchende einfach vorbeikommen, Fragen stellen und erste Informationen zu ihrem Problem erhalten.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt dennoch, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren, um sicherzugehen, dass eine passende Beratungskraft vor Ort ist. Beratungen mit Termin sollen weiterhin im bisherigen Umfang und bei Bedarf auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden. (red)