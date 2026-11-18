Der gemeinnützige Kölner Verein Straßenwächter ruft auch in diesem Jahr wieder zu einer Weihnachtsgeschenke-Aktion für obdachlose Menschen auf. Wie die Initiative auf ihrem Instagram-Kanal mitteilt, können Bürgerinnen und Bürger im Zeitraum vom 7. Dezember bis zum 18. Dezember 2026 gepackte Päckchen abgeben, um Menschen auf der Straße eine Freude zu bereiten.

Schuhkarton-Format und passende Inhalte

Damit die Geschenke gerecht verteilt werden können, gibt der Verein klare Rahmenbedingungen vor. Die Pakete sollen die Größe eines durchschnittlichen Schuhkartons haben und unisex gepackt sein, sodass sie für Erwachsene jeden Geschlechts und Alters geeignet sind.

Zwar wünscht sich der Verein hübsch verpackte Kartons, bittet aber darum, auf äußere Dekorationen zu verzichten, da die Pakete gestapelt werden müssen.

Besonders beliebt bei den Empfängerinnen und Empfängern sind laut Straßenwächter e.V. manuell aufladbare Powerbanks, Supermarkt- oder Discounter-Gutscheine bis maximal 15 Euro sowie Tabakwaren. Ebenfalls als nützlich gelten Stirnlampen, Taschenwärmer, Brustbeutel, Multiladekabel oder Campingbesteck.

Ergänzt werden können die Päckchen durch Hygieneartikel in Reisegröße – wie etwa Einwegrasierer, Nagelknipser, Feuchttücher oder Duschgel – sowie haltbare Lebensmittel wie Cracker, Nüsse, Schokolade oder Getränke. Eine Weihnachtskarte mit einem persönlichen Gruß rundet das Paket ab.

Tabus beim Packen und Abgabezeiten in Köln

Bestimmte Gegenstände dürfen hingegen nicht in den Kartons landen. Dazu zählen schwere Konservendosen, Glasflaschen, Bargeld, Alkohol, Medikamente sowie spitze oder scharfe Gegenstände wie Scheren. Auch auf Kleidung soll in den Päckchen verzichtet werden.

„Kleidung erhalten die Menschen in passender Größe und nach jeweiligem Bedarf aus unserer Kleiderkammer“, erklärt der Verein dazu und weist darauf hin, dass Textilien jedoch gerne separat und unverpackt gespendet werden dürfen.

Die Abgabe der fertigen Schuhkartons ist ab Montag, 7. Dezember, bis Freitag, 18. Dezember 2026, im Café Zohus by Straßenwächter e.V. am Holzmarkt 73 in Köln möglich.

Die Annahme erfolgt montags bis samstags jeweils zwischen 15.00 und 18.00 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist eine Abgabe nach telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer 0221 957 999 59 möglich. (jag)