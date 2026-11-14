Zum Sessionsauftakt gibt es im Deutschen Bundestag eine Premiere: Der fraktionsübergreifende Parlamentskreis Karneval, Fasching und Fastnacht hat erstmals einen eigenen Karnevalsorden. Er steht nach Angaben des Kreises für die gemeinsame karnevalistische Tradition über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Geleitet wird der Kreis von der Kölner SPD-Abgeordneten Sanae Abdi.

Abdi sagte: „Karneval ist eben mehr als Schunkeln, Singen und Feiern. Karneval ist politisch. Er hält den Mächtigen den Spiegel vor, lebt von Meinungsfreiheit und gesellschaftlicher Kritik. Und genau deshalb gehört er auch in den Deutschen Bundestag.“ Gerade in politisch schwierigen Zeiten sei es wichtig, auch über Fraktionsgrenzen hinweg im Gespräch zu bleiben. Der Parlamentskreis ist kein offizielles Gremium, sondern eine seit 2023 bestehende Interessengemeinschaft. „Karneval kann Menschen verbinden, ohne politische Unterschiede einzuebnen. Und er darf dabei durchaus unbequem sein.“

Zugleich nutzt Abdi den Sessionsauftakt, um auf die Sicherheit beim Feiern hinzuweisen. Frauen müssten sich auch im Karneval ohne Angst vor Übergriffen bewegen können. „Frauen müssen feiern können, ohne Angst vor Belästigung, sexualisierter Gewalt oder K.-o.-Tropfen zu haben“, sagte die Politikerin. Wer die ausgelassene Stimmung ausnutze, um andere anzugreifen, habe den Sinn des Karnevals nicht verstanden. Die Politik sei hier gefragt. Abdi verwies auf die Verschärfung des Strafrechts beim Einsatz von K.-o.-Tropfen, durch die Täter künftig mit härteren Strafen rechnen müssten. (juh)