Als um 11.11 Uhr der Countdown bei null ankommt und die Menge an der Zülpicher Straße zu jubeln beginnt, ist es, als stünde man im Rhein-Energie-Stadion und nicht im Epizentrum des Straßenkarnevals. Lautstark grölt die Menge den Namen von Said El Mala – dem Starspieler des 1. FC Köln, der auch an Karneval der aktuell wohl beliebteste Kölner ist. Der Eindruck verstärkt sich, als Jecke aus dem Fenster eines Wohnhauses Bengalos in die Höhe strecken und die Menge jubelt. Ähnlich eng wie in der Südkurve geht es an diesem Mittwoch auch auf der Zülpicher Straße zu.

Irgendwo klettert ein junger Mann einen Ampelmast hoch und wird angefeuert, Konfettikanonen werden gezündet. Polizisten und Mitarbeiter des Ordnungsamts bahnen sich mit strengen Blicken eine Schneise durch die Menschenmenge. Kurz: Es ist wieder 11.11. im Zülpicher Viertel.

Andrang im Zülpicher Viertel hält sich in Grenzen

Erneut sind Tausende, vor allem junge Jecken im Studentenviertel unterwegs, um mit einer Menge Alkohol die Session zu eröffnen. Sie trotzen einem grauen Himmel und einem nicht enden wollenden Nieselregen. Schon gegen 10 Uhr ist an der Ecke Roonstraße kaum noch ein Durchkommen. Und doch: Im Vergleich zu früheren Jahren, als die Stadt wegen Überfüllung teils schon vor 11 Uhr einen Einlassstopp für das komplett eingezäunte Zülpicher Viertel verhängt hatte, hält sich der Andrang dieses Mal deutlich in Grenzen.

Die Menschenmengen konzentrieren sich bis zum Nachmittag eher in der Mitte der Zülpicher Straße. Copyright: Martina Goyert

Die Ausweichfläche im Grüngürtel zwischen der Zülpicher Straße und der Luxemburger Straße bleibt bis zum frühen Nachmittag so gut wie leer. Am Aachener Weiher, wo sich in den vergangenen Jahren auch Partygruppen gebildet hatten, ist es bis nachmittags ruhig. Polizisten fangen am Zugang Unimensa nicht kostümierte jugendliche Gruppen ab, kontrollieren Ausweise und tasten sie nach Messern ab.

Auf der Ausweichfläche zwischen Zülpicher Straße (Höhe Unimensa) und Luxemburger Straße war bis nachmittags nichts los. Die Fläche wurde im Laufe der Jahre immer weiter verkleinert. Copyright: Martina Goyert

Am Aachener Weiher blieb es bis in den Nachmittag leer. Copyright: Martina Goyert

Das Publikum ist wie immer sehr jung, teils noch minderjährig – auch viele Nicht-Kölner hat es hergeführt: Durch Freunde oder soziale Medien haben sie von der Beliebtheit des Zülpicher Viertels erfahren und wollen nun hier feiern.

So wie Lisa, Mia und Giota. Sie sind aus Frankfurt nach Köln gereist und verbringen zum ersten Mal Karneval in der Stadt. „Man hört nur gute Sachen aus Köln, dass hier die beste Stimmung an Karneval ist“, sagt Giota. Mia ergänzt: „Frankfurt hat nichts zu bieten, was Karneval angeht.“ Einen festen Plan für den Tag haben die drei nicht. Erst einmal schlendern sie über die Zülpicher Straße. Die Stimmung bislang sei durchweg positiv, sagen die drei. Am Abend soll es mit dem Zug zurück nach Frankfurt gehen.

Auf Klappstühlen mitten auf der Zülpicher Straße

Philip und Alina sitzen mitten auf der Feiermeile auf Klappstühlen – und das seit acht Uhr morgens. „Das ist eine gute Gelegenheit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen“, so der 20-Jährige. „Wir sind um sieben Uhr in Ratingen losgefahren, und um acht waren wir hier.“

Mit Klappstühlen mitten auf der Zülpicher Straße. Philip (20) und Alina (19) sitzen seit acht Uhr auf der Feiermeile. Sie sind aus Ratingen und Mönchengladbach angereist. Copyright: Martina Goyert

Toschka (28) und Tobias (27) beschreiben die Stimmung auf der Zülpicher Straße als gut und ausgelassen – „auch wenn die meisten schon gut angetüdelt sind“, sagt Toschka. Er ist heute aus Bochum nach Köln gekommen, um seinen Freund Tobias zu besuchen, der im Zülpicher Viertel wohnt.

Zur wiederkehrenden Debatte um die Belastung von Anwohnern durch Müll, Wildpinkler und Absperrungen auf der Zülpicher Straße sagt Tobias: „Zumindest das Müllproblem löst die Stadt sehr gut. Die Straße ist am Tag nach Karneval so sauber wie nie – da macht die Stadt wirklich ihre Arbeit.“ Er begrüßt zudem die Glaskontrollen an den Zugängen, mahnt aber: „Man muss trotzdem sicherstellen, dass die Bewohner in Ruhe gelassen werden und auch reinkommen können, wie und wann sie wollen. Ein bisschen Spaß ein oder zwei Mal im Jahr muss aber auch sein.“

Viel ruhiger lief es im Belgischen Viertel ab: Die Kneipen waren ab mittags gut gefüllt

Einige Jecken hatten allerdings auch ein bisschen zu viel Spaß: Ab 12 Uhr sind immer mehr junge Menschen zu sehen, die sich nur noch mithilfe von Freunden auf den Beinen halten können. An einigen Hauseingängen hocken junge Frauen und Männer, denen der Alkohol sichtlich zugesetzt hat. Auch das Martinshorn ertönt ab der Mittagszeit immer häufiger.

11.11 Uhr in der Bar Rosa am Brüsseler Platz. Da ist noch viel Platz in der Kneipe. Bis 13 Uhr dürfen die Jecken mit ihrem Ticket rein. Am Nachmittag ist es dann voll. Copyright: Martina Goyert

Insgesamt geordneter und ruhiger läuft der Sessionsauftakt im Belgischen Viertel ab. Vor allem die Kneipen sind ab mittags gut gefüllt. Drängten sich in den vergangenen zwei Jahren Menschen vermehrt auf die Aachener Straße oder auf den Kreisel an der Brüsseler Straße, so ist der Ansturm diesmal ausgeblieben. Gruppen bilden sich lediglich vor Lokalen, Kiosks und unter Überdachungen.

Um kurz vor zehn steht René (28) mit seinen Freunden aus Remagen in der Schlange vor dem „Zum goldenen Schuss“. Bis 11 Uhr kommt man hier für 20 Euro noch rein – ein mittlerweile gängiger Preis. Die Gruppe kommt seit zehn Jahren zum Sessionsauftakt nach Köln, anfangs noch auf die Zülpicher Straße. Das ist aber vorbei. „Da ist es uns zu voll und zu junges Publikum.“

Auf der Aachener Straße ist vor den beliebten Kneipen wie Pimock und Knobelbecher und an der Brüsseler vor dem Grünfeld sehr viel los. Copyright: Martina Goyert

Wirte setzen seit der Corona-Pandemie vermehrt auf Vorverkauf

Anders als traditionelle Südstadt-Kneipen setzen die meisten Lokale auf den Vorverkauf. Die Jecken sparen sich dadurch das stundenlange Frieren in der Schlange. Die Tickets der Bar Rosa waren im Vorverkauf bereits alle weg, erzählt Chef Wilke Stroman. Um 11.11 Uhr ist die Kneipe erst zur Hälfte gefüllt. „Bis 13 Uhr dürfen sie kommen“, sagt Stroman. Am Nachmittag ist der Laden dann voll.

Wirt Tobias Mintert von der Bar Forelle blau kurz vor dem Einlass: Er freut sich, dass das Beglische Viertel in den vergangenen Jahren an Beliebtheit gewonnen hat, insgesamt aber doch ruhig bleibt. Copyright: Martina Goyert

Das Feiern im Belgischen Viertel habe sich toll entwickelt, sagt Wirt Tobias Mintert von der Forelle blau. „Wir haben wenig von den Problemen aus dem Zülpicher Viertel“, so Mintert. Stattdessen volle Kneipen, angenehmes Publikum und Menschenmengen, die sich gut verteilen. Ob vom Regen die Wirte automatisch profitieren? Nicht unbedingt, findet er. „Die Kneipen haben ohnehin nicht so viel Platz, um alle Menschen aufzunehmen. Es ist besser, wenn es sich auch draußen verteilt.“