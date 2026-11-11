Wer zum Sessionsauftakt am Mittwoch (11.11.) sein erstes Kölsch am Büdchen kauft, muss tiefer in die Tasche greifen. Für den halben Liter verlangen die Kölner Kioske deutlich mehr als an einem normalen Tag. Karneval kostet eben extra, und das spüren die Jecken gleich beim ersten Getränk.

Wie hoch die Preise ausfallen, zeigt ein Rundgang durch die Gegend rund um die Feier-Hotspots.

Was das Kölsch wo kostet

Zwischen 3 und 4 Euro werden auf der Zülpicher Straße fällig. Mit 3,50 Euro liegt die Südstadt im selben Bereich, und auch am Heumarkt kostet die 0,5-Liter-Dose Kölsch 3,50 Euro.

Kölsch ist teurer geworden zu Karneval in Köln. Copyright: Florian Holler

Ein Preisvergleich macht deutlich, wie kräftig die Büdchen zulangen: Am 11.11. nimmt ein Kiosk am Heumarkt für die 0,5-Liter-Flasche Kölsch 3,50 Euro. Außerhalb der Session kostet sie dort 2 Euro. Das entspricht einem Aufschlag von 75 Prozent.

Moderater fällt die Erhöhung in den Kneipen aus. Ein 0,2-Liter-Glas kostet dort normalerweise zwischen 2,30 Euro und 2,70 Euro. Pro Stange Kölsch müssen Gäste mit einem Aufschlag von 30 Cent rechnen.

Wo das Glasverbot in Köln gilt

Glasflaschen sind für alle tabu, die ihr Kölsch lieber selbst mitbringen. In der Altstadt und im Kwartier Latäng rund um die Zülpicher Straße gilt laut Stadt Köln von 8 Uhr bis 8 Uhr am Folgetag ein Glasverbot. Auf der Uniwiese und im Hiroshima-Nagasaki-Park im Inneren Grüngürtel greift es von 8 bis 22 Uhr. Für die Südstadt bittet die Stadt lediglich um einen freiwilligen Verzicht. Dosen, Plastikbecher und Plastikflaschen bleiben erlaubt.

Wer dennoch Glas dabeihat, muss es vor den glasfreien Zonen in Containern entsorgen. Im Kwartier Latäng besteht zudem die Möglichkeit, den Inhalt an den Sperren in Plastikbehälter umzufüllen.

Verstöße können teuer werden, darauf weist die Stadt ausdrücklich hin. Vorgesehen ist demnach, für jeden Fall des Mitführens oder Benutzens eines Glasbehältnisses vor Ort im Einzelfall zunächst ein Zwangsgeld anzudrohen und gegebenenfalls auch festzusetzen. Bei einem Inhaltsvolumen von bis zu 0,5 Liter sind es 35 Euro je Glasbehältnis, bei bis zu 1 Liter 60 Euro je Behältnis. Bei größeren Glasbehältnissen kommen für jedes weitere Glasvolumen bis zu 0,5 Liter weitere 30 Euro hinzu.