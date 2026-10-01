Ein großes Plakat weist im Schaufenster des Kiosks an der Klosterstraße/Ecke Lilienstraße darauf hin: Am 1. Oktober ist hier wieder Leben im Laden. Nach längerer Vakanz und anschließenden Umbauarbeiten kann man dort wieder einkaufen oder sich hinsetzen und einen Kaffee trinken.

Neuer Betreiber des Kiosks ist Safak Mutlu (30). Der gebürtige Bochumer, der schon seit geraumer Zeit im Rheinland lebt, war bislang als Busfahrer in der Region unterwegs. Als er von seiner Schwester, die in Habbelrath lebt, von dem leerstehenden Kiosk erfuhr, ergriff er die Chance und machte sich selbstständig. „Mir war wichtig, dass ich – wie schon im alten Beruf als Busfahrer – auch weiterhin mit Menschen zusammenkomme“, erzählt er, während er weiter die Bestuhlung für die Außengastronomie zusammenschraubt. „Wichtig ist mir, ein enges Verhältnis zu den hier lebenden Bürgerinnen und Bürgern zu haben und gern auf ihre Wünsche einzugehen.“

Angeboten wird unter anderem frisch gebrühter Kaffee aus frischgemahlenen Bohnen, cremiger Latte Macchiato und andere Kaffeespezialitäten für den perfekten Start in den Tag oder die Kaffeepause am Nachmittag. In den Regalen warten neben den gekühlten Getränken manche Leckereien. Später soll auch noch Tiefkühlkost dazukommen. „Wir warten ab, was hier nachgefragt wird“, so Mutlu. So hat er, zusammen mit seiner Mutter, die mitarbeitet, ins Auge gefasst, zum Wochenende auch Kuchen anzubieten. Aber es soll auch frisch belegte Brötchen und Toasts geben.

Und auch für Menschen, die vegan leben, ist etwas im Angebot, angefangen bei der Mandelmilch für den Kaffee. Natürlich darf der gewohnte Kioskbedarf wie Zeitungen, Zigaretten und Tabakwaren nicht fehlen. Und als Servicestelle ist der Kiosk Annahmestelle für die Paketdienstleister GLS, DPD und UPS. Das Besondere an diesem Kiosk aber ist: Er bietet drinnen und draußen bis zu 30 Sitzplätze, um Kaffee oder andere Getränke auch gleich vor Ort zu genießen. Und der Service geht weiter: An den Tischen im Kiosk gibt es sowohl Handy-Ladestationen als auch freies WLAN. Geöffnet hat der Kiosk von 6 bis 21 Uhr.