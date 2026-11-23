Es ist der besondere Gänsehaut-Abend mit der kölschen Note. Wenn das Rhein-Energie-Stadion kurz vor dem Weihnachtsfest zum Mitsingchor wird, ist das für viele die perfekte Einstimmung auf die anstehenden Feiertage. Die „Stadion-Christmette“ sorgt stets für das gewisse Extra.

In diesem Jahr finden aufgrund der großen Nachfrage gleich zwei Mitsing-Abende im FC-Tempel von Müngersdorf statt. Am 22. und 23. Dezember 2026 werden jeweils ab 18 Uhr wieder die beliebtesten Weihnachtstitel angestimmt. Mehr als 90.000 Menschen können deshalb dabei sein.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“: 22. und 23. Dezember

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“, veranstaltet von der KStA Medien Events GmbH, feiert in diesem Jahr die zehnte Ausgabe. Zum Jubiläum blicken die Macher des Spektakels zurück. Premiere feierte das Mitsing-Erlebnis am 20. Dezember 2015. Am vierten Advent kamen damals 32.000 Menschen ins Stadion.

„Für die kurze Vorbereitungszeit von wenigen Monaten war die Resonanz schon hervorragend“, erinnert sich Lutz Wingerath (55). Der heutige Geschäftsführer der Kölner Sportstätten war damals als Prokurist und Leiter Veranstaltungsmanagement einer der Geburtshelfer. „Als ich damals die Idee hatte, dieses Format in Köln durchzuführen, war ich mir sehr sicher, dass es funktioniert. Denn die Kölnerinnen und Kölner singen gerne zusammen.“

Als Vorbild diente einst das Weihnachtssingen in der Alten Försterei in Berlin. 2003 hatten sich 89 Mitglieder eines Union-Berlin-Fanclubs heimlich zum ersten Singen im Stadion getroffen, um den Frust der enttäuschenden Hinrunde zu verarbeiten. Jahr für Jahr wurde die Runde größer, bis sie zu einer Großveranstaltung wurde.

Von Anfang an stimmten kölsche Größen wie Stefan Knittler, Björn Heuser, Wolfgang Niedecken und JP Weber (v.l.) die Titel bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ an. Copyright: Daniela Decker

Wingerath suchte damals den Kontakt zu Georg Hinz, um sich das Okay für die Namensgebung zu holen. Denn der hatte mit Freunden 1999 in seiner Küche „Loss mer singe“ entwickelt. Seit 2001 findet das Einsingen mit den neuesten Karnevalsliedern in den Kneipen statt. 2015 kam dann die Weihnachtsausgabe im Stadion dazu.

Parallel zum Weihnachtssingen entstand auch die Idee, „Kölle singt“ in der Lanxess-Arena zu starten. Dort stimmt Björn Heuser seit 2016 jährlich die schönsten kölschen Lieder an. „Wir wussten untereinander nicht von den jeweils anderen Formaten. Es hat keinem geschadet, dass wir auf einmal mehrere Mitsingevents im Jahr hatten“, sagt Wingerath.

Im Gegenteil. „Die schönsten Momente waren die, als ich nach den Veranstaltungen Videos geschickt bekommen habe, auf denen zu sehen war, wie die Menschen auf der Heimfahrt in der KVB weitergesungen haben. Viele haben uns gesagt, dass für sie mit dieser Veranstaltung das Weihnachtsfest perfekt eingeläutet wird. Diese Resonanz rührt einen sehr.“

Im vergangenen Jahrzehnt mussten einige Herausforderungen bewältigt werden. Mal lag im Stadion eine Eisfläche, da die Kölner Haie ein Winter-Game dort bestritten, mal musste aufgrund des Spielplans des 1. FC Köln schnell über Nacht aufgebaut werden. Während der Corona-Pandemie fiel das Erlebnis aus.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“: Gänsehaut auch nach zehn Jahren

Nachdem sich das Weihnachtssingen als Erfolgsgeschichte herausgestellt hatte, zogen andere Städte wie Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund oder Gelsenkirchen nach und kopierten das Modell. Doch eins ist in Köln immer entscheidend: „Wir wollen kein Konzert veranstalten, sondern eine Mitsingveranstaltung“, sagt Wingerath. „Im Vordergrund steht das gemeinsame Singen des Publikums, nicht der Star, der seine Show durchzieht.“

Von Anfang an bildeten deshalb auch kölsche Bands das Programm. Diese spielen sowohl bekannte Weihnachtsklassiker als auch eigene Titel, die in den Rahmen passen. „Stääne“ von den Klüngelköpp ist etwa ein Dauerbrenner. „Da wir dieses Event entworfen haben, macht es uns noch einmal glücklicher, den Erfolg zu betrachten. Das ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender“, freut sich der Geschäftsführer der Kölner Sportstätten.

„Auch nach zehn Jahren bekomme ich jedes Jahr erneut Gänsehaut, wenn zehntausende Menschen zusammenkommen und gemeinsam Weihnachtslieder singen, um besinnliche Weihnachtstage einzuläuten.“