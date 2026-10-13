Für eine neue deutsche Kinoproduktion sucht die Filmbranche in Nordrhein-Westfalen rund 800 Komparsen, Kleindarsteller und Doubles. Produziert wird der Film von Wiedemann & Berg, die unter anderem an „Das Leben der Anderen“ und „Dark“ beteiligt waren. Den Titel des Films hält das Team noch geheim.

Gedreht wird von Ende Oktober bis Ende November in Düren, Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln, Wuppertal und Dortmund. Im Mittelpunkt steht eine Vater-Sohn-Beziehung, deren gemeinsame Erlebnisse die beiden an verschiedene Orte führen.

Casting in Köln: Interessierte können sich bewerben

Gesucht werden Menschen, die für ein bis zwei Tage gemeinsam mit bekannten Schauspielern vor der Kamera stehen möchten. Die Komparsen-Agentur Eick & Weber, die nach eigenen Angaben schon für „Die Tribute von Panem“ und „Babylon Berlin“ gearbeitet hat, bittet Interessierte um eine Online-Anmeldung. Diese ist kostenlos und unter www.rebellencasting.de möglich. Dort lassen sich Daten eingeben und zwei aktuelle Fotos hochladen. Fußballfans können sich im Trikot ihres Lieblingsvereins präsentieren.

„Wir suchen Menschen zwischen 0 und 80 Jahren, die beispielsweise als Fußballfans im Stadion, Vereinsmitglieder oder Reisende im Zug und in der Schwebebahn zum Einsatz kommen“, sagt Agentur-Inhaber Gregor Weber. „Besonders freuen wir uns über echte Fans, etwa von Borussia Dortmund, Rot-Weiss Erfurt oder Borussia Mönchengladbach. Auch Menschen mit internationalem Erscheinungsbild sind willkommen.“

Zusätzlich sucht die Agentur für einzelne Szenen Trompetenspieler, erfahrene Judoka, ein Kleinkind bis zu einem Jahr sowie Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Außerdem werden Kleindarsteller mit Sprechrolle und Doubles besetzt. Für die klassischen Komparsenrollen ist keine schauspielerische Erfahrung nötig. (red)