Die Fußballnationalmannschaft verlässt am Mitwochmittag das Hyatt-Hotel in Deutz.

Köln-Deutz – Als Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich mit der Hand kurz grüßte, brach leichter Jubel bei den rund 20 Fünftklässlern aus. Die Schüler aus Porz machten am Mittwoch einen Schulausflug in die Kölner Innenstadt und durften für einen Spontanbesuch vor dem „Hyatt-Regency“ am Deutzer Rheinufer halten.

Um 13 Uhr wurde der 25-jährige Star vom FC Bayern mit seinen Teamkollegen Leon Goretzka, Niklas Süle und den weiteren Nationalspielern von dem großen Mannschaftsbus des DFB an der Hotellobby abgeholt.

Eine handvoll weitere Fans gesellten sich spontan zu den begeisterten Schülern und zückten ihre Smartphones für schnelle Bilder. Bereits nach wenigen erhaschten Blicken auf Joachim Löws Mannschaft wurde es allerdings wieder ruhig und leer um das Hotel. Am Mittwochabend spielt die DFB-Auswahl im Rhein-Energie-Stadion in Köln gegen die Türkei.