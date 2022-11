Lange Suche nach einem Grundstück in Merheim

Merheim – „Wir fordern weiterhin, dass auf dem Gelände des Merheimer Krankenhauses ein Grundstück für den Bau einer Grundschule frei gehalten wird“, sagt der CDU-Fraktionsvorsitzende Jürgen Schuiszill jetzt in der Kalker Bezirksvertretung. Das müssten Stadtrat und Verwaltung – trotz aller Überlegungen zu Umstrukturierungen bei den städtischen Kliniken und möglichen Kooperationen mit der Uni-Klinik – weiter auf dem Schirm haben. „Das darf nicht untergehen“, waren sich die Bezirksvertreter einig und beschlossen einstimmig einen entsprechen Antrag der CDU. Damit waren sie vielleicht etwas spät dran, denn genau das ist nach dem Schulentwicklungsplan (siehe oben) ja vorgesehen.

Als die Wohnungsbaugesellschaft GAG und andere Firmen vor rund 15 Jahren das frühere Madaus-Gelände mit Wohnhäusern bebauten, hat man es mit der notwendigen Infrastruktur nicht so genau genommen. Ein riesiger Supermarkt war eingeplant, aber nicht die dringend notwendige zweite Grundschule für den Stadtteil.

Geeignetes Grundstück fehlte

Und so waren die Kalker Bezirksvertreter aller Parteien und Fraktionen mit ihren entsprechenden Forderungen und Anträgen seit Jahren vertröstet worden. Der Bedarf sei erkannt, aber es gäbe leider kein geeignetes Grundstück, hieß es immer wieder. Statt eines Neubaus wurden an der Grundschule Fußfallstraße stets weitere Container aufgestellt, der Betrieb auf fünf Züge ausgeweitet und die Schule an die Grenzen ihrer Kapazität und ihres Leistungsvermögens gebracht. Diese Regelung sollte zunächst bis zur Fertigstellung einer neuen Grundschule gelten.

Und da schien vor zwei Jahren Land in Sicht. Hierfür konnte mit den Städtischen Kliniken Merheim nach längeren Verhandlungen zwischenzeitlich das grundsätzliche Einvernehmen hergestellt werden, eine Fläche auf dem östlichen Teil der Klinik für den Neubau zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung hatte die in Richtung Neubrück gelegene Fläche in der Nachbarschaft des Krankenhaus-Parkhauses bau- und planungsrechtlich prüfen lassen.

Doch von dem Gelände ist man nun wieder abgekommen, wie die Bezirksvertreter aus Kreisen der Verwaltung gehört hatte. „Eine offizielle Antwort von Verwaltung und Kliniken auf unsere Anfragen steht seit Monaten aus“, sagt dann auch Heinz Peter Fischer von den Linken. Stadt und Schulverwaltung favorisieren derzeit, so heißt es, ein anderes Grundstück auf dem Klinikgelände „Da geht es wohl um den Bereich des früheren Schwesternwohnheimes, um das herum gegenwärtig schon so einiges an alten Gebäuden abgebrochen wird“, sagt Schuiszill. „Das Gelände liegt auch näher zur Ortsmitte des Stadtteil hin.“