Bei einem Unfall auf einer Baustelle in der Rheinischen Allee in Köln-Junkersdorf ist am Donnerstag, 13. August, eine Person ums Leben gekommen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, war gegen 14.17 Uhr eine eingeklemmte Person unter einem Hydraulikgerät gemeldet worden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Unfall vor Ort bestätigen.

Unter Hydraulikgerät eingeklemmt

Für die eingeklemmte Person kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen. Lediglich der Rettungsdienst und ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug blieben vor Ort und unterstützten die Polizei bei der Bergung.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 36 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz dauert aktuell noch an. (red)