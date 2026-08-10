Gegen 14.45 Uhr ist die Feuerwehr am Montag (10. August) zu einem medizinischen Notfall im Kölner Dom gerufen worden. Ein Mann hatte sich im Glockenstuhl am Fuß verletzt und konnte den Südturm nicht mehr selbstständig verlassen.

Mit Helmen und Sicherungsseilen war die Kölner Feuerwehr im Dom im Einsatz. Copyright: Feuerwehr Köln

Rettungsdienst und Notarzt übernahmen zunächst die Versorgung des Verletzten, wie die Pressestelle berichtet. Weil die Einsatzstelle nur schwer zugänglich war, kamen zusätzlich die Höhenretter der Feuerwehr zum Einsatz.

Kölner Dom: Feuerwehr seilt verletzten Mann aus dem Südturm ab

Die Einsatzkräfte sicherten den Mann auf einer Spezialtrage und seilten ihn rund fünf Meter in den darunterliegenden Werkstattbereich ab. Dort wurde er auf die Trage des Rettungswagens umgebettet.

Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Verletzten mit einem Aufzug nach unten. Von dort ging es mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr war am Montag am Kölner Dom im Einsatz – bei einer Höhenrettung. Copyright: Feuerwehr Köln

Unterstützt wurden die Rettungsarbeiten auch von einem Auszubildenden-Löschfahrzeug. Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr rund 20 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Südturm des Kölner Doms ist über 155 Meter hoch

Der Südturm des Doms ist 157,22 Meter hoch und verfügt in rund 100 Metern Höhe über eine Aussichtsplattform, zu der 533 Stufen führen. Der Nordturm ist mit 157,18 Metern nur geringfügig niedriger.

Gegen 16.30 Uhr war der Einsatz beendet. Nach Angaben der Feuerwehr war der Besuch des Kölner Doms während der Höhenrettung nicht beeinträchtigt.

Bei einer Übung der Kölner Feuerwehr im Oktober 2025 am Dom mussten die Höhenretter ebenfalls aktiv werden: Eine Frau hatte einen internistischen Notfall erlitten. Sie wurde von den Rettungskräften erstversorgt und sicher nach unten gebracht.