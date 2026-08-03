Nach dem großen Waldbrand in Bergheim hat auch die Kölner Polizei mit brennender Vegetation zu tun. Sonntagnacht gegen 23 Uhr wurde sie nach Gremberghoven alarmiert.

Auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern brannten im Bereich der Autobahnanschlussstelle Sträucher und kleinere Vegetation, erklärte ein Sprecher der Leitstelle am Montagmorgen (3. August) auf Anfrage.

Feuer zwischen A559 und Kiesgrube

Das Feuer war im unwegsamen Gelände der Böschung zwischen der A559 und einer angrenzenden Kiesgrube ausgebrochen. Es qualmte stark. Die genaue Brandstelle konnte erst von Einsatzkräften zu Fuß festgestellt werden.

„Da sich das Feuer vorrangig im mit Fahrzeugen nicht erreichbaren Böschungsbereich befand und zudem eine nicht ausreichende Löschwasserversorgung bestand, wurden zusätzliche Einsatzkräfte zur Unterstützung entsandt“, so der Wehrsprecher. Auch eine Drohne wurde zu weiteren Erkundungsmaßnahmen eingesetzt.

Die Sicherstellung der Löschwasserversorgung gelang schließlich durch einen Pendelverkehr mehrerer Tanklöschfahrzeuge zwischen der Einsatzstelle und der nächstmöglichen Wasserentnahmestelle. „Es wurden bis zu fünf handgeführte Strahlrohre und mit Löschrucksäcken ausgerüstete Trupps zur Brandbekämpfung eingesetzt. Um 01.26 Uhr konnte das Feuer ‚in Gewalt‘ gemeldet werden“, erklärte der Sprecher.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die A559 in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt.

In Bergheim hatte bereits seit Sonntagnachmittag ein Waldbrand die dortigen Kräfte in Atem gehalten. Eine Fläche von rund 81.500 Quadratmetern war betroffen.

Der Einsatz in Köln ging bis tief in die Nacht. Nachdem das Feuer gelöscht war, galt es, das Gelände nach Glutnestern abzusuchen und gegebenenfalls abzulöschen. Die Wehr, die mit circa 70 Kräften und 19 Fahrzeugen vor Ort war, konnte erst Montagfrüh gegen 3 Uhr wieder abrücken. (iri)