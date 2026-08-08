Die Feuerwehr Köln musste am Freitagabend (7. August) wegen eines Wohnungsbrands in der Innenstadt ausrücken.

Um kurz vor 21.30 Uhr ging die erste Meldung bei der Leitstelle ein: Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Mühlenbach im Stadtteil Altstadt/Süd stand in Flammen.

Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand mehr in dem betroffenen Gebäude. Die Notrufmeldenden hatten das bereits bei der Alarmierung versichert.

Feuerwehr verhindert Flammenüberschlag auf das dritte Obergeschoss

Die eintreffenden Einsatzkräfte meldeten schnell einen drohenden Flammenüberschlag auf das dritte Obergeschoss. Die Feuerwehr reagierte prompt und alarmierte einen zusätzlichen Löschzug. Die massive Rauchentwicklung sorgte für erhebliche Verunsicherung in der Umgebung – mehrere weitere Notrufe gingen ein.

Während ein Löschzug über die Drehleiter angriff, wurde parallel über den Innenhof von außen gelöscht. Zeitgleich kontrollierte ein Angriffstrupp den Treppenraum, um sicherzustellen, dass das Feuer nicht auf weitere Wohnungen übergriff. Die abschließenden Löscharbeiten erfolgten von innen.

Die betroffene Wohnung brannte komplett aus. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte und 15 Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. (red)