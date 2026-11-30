In einem Mehrfamilienhaus in Köln-Klettenberg müssen rund 20 bis 30 Bewohner derzeit bei Temperaturen um die elf Grad in ihren Wohnungen aushalten. Wie die WDR-Lokalzeit Köln berichtet, weigert sich der Vermieter, die Zentralheizung des Altbaus einzuschalten.

Betroffen ist unter anderem der WG-Bewohner Pavel Rubanov. Obwohl er für sein Zimmer 450 Euro inklusive Heizkosten zahlt, bleiben die Heizkörper kalt. „Das kam so unerwartet. Ich habe erst gedacht, der Vermieter macht einen Witz. Aber 10 Grad – das ist kein Witz mehr“, sagte Rubanov dem WDR.

Kölner Vermieter verweigert Zentralheizung im Winter

Als Ersatz stellte der Eigentümer kleine Elektroradiatoren zur Verfügung. Diese heizen die Räume mit ihren einfachverglasten Fenstern laut dem Bericht jedoch kaum auf, verursachen dafür aber hohe Stromkosten, welche die Mieter selbst tragen sollen.

Gegenüber dem WDR begründete der Vermieter sein Vorgehen damit, das Haus klimaneutraler beheizen zu wollen. Den Betroffenen bot er lediglich eine Mietminderung von 30 Euro monatlich an.

Elektroradiatoren treiben Stromkosten für Mieter in die Höhe

Rubanov hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, der dem Eigentümer eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hat und eine Mietminderung von 35 Prozent – rund 150 Euro – ansetzt. Hans Jörg Depel vom Kölner Mieterverein bezeichnete die Situation im Gespräch mit dem Sender als untragbaren Zustand.

Bei Minustemperaturen und einem kompletten Heizungsausfall sei sogar eine Mietminderung von bis zu 100 Prozent sowie eine gerichtliche Eilverfügung denkbar. (jag)