Minus zwei Grad am Morgen, und noch kältere Nächte: Für Obdachlose ist der frühe Wintereinbruch in Köln eine existenzielle Gefahr. Die Stadt hatte versprochen, jedem unterbringungswilligen Obdachlosen einen beheizten Schlafplatz anzubieten. Der Verein Helping Hands berichtet nun, dass dieses Versprechen nicht eingelöst werde. „Am vergangenen Freitag haben uns drei Menschen gesagt, dass sie in den Notschlafstellen abgewiesen worden sind, weil die Einrichtungen voll waren“, sagt Nicole Freyaldenhoven von Helping Hands. Die Stadt widerspricht dieser Darstellung.

Eigentlich bietet die Stadt im Winter eine zusätzliche, rund um die Uhr geöffnete Notunterkunft an. Obdachlose können dort ohne Voranmeldung und ohne Bedingungen unterkommen. In diesem Jahr fehlt diese Einrichtung zunächst. Die bisherige Unterkunft an der Ostmerheimer Straße im Rechtsrheinischen steht nicht mehr zur Verfügung, weil die Stadt das Grundstück an die Kliniken Köln verkauft hat.

Helfer kritisieren Standort der neuen Winterhilfe im Kölner Norden

Der Ersatz liegt an der Emdener Straße 68 in Niehl, im Industriegebiet nahe des Ford-Werks. Er soll aber erst am 1. Dezember öffnen und nicht wie gewohnt schon am 1. November. Diese Verzögerung sah die Stadt gelassen: „Das Winterhilfeangebot wurde in der Vergangenheit im November regelmäßig noch nicht stark genutzt“, sagte eine Stadtsprecherin dieser Redaktion in der vergangenen Woche.

In diesem Gebäude an der Emdener Straße 68 soll ab Dezember eine Obdachlosenunterkunft öffnen und bis zu 110 Übernachtungsplätze bieten. Copyright: Arton Krasniqi

Bis dahin verweist die Stadt auf mehr Plätze in ihren ganzjährigen Notschlafstellen in der Innenstadt, in Raderthal, Mülheim, Niehl und Porz. Wie viele zusätzliche Plätze das sind, beziffert sie nicht. Diese Notschlafstellen sind anders als die Winterhilfe anmeldepflichtig, haben feste Einlasszeiten und richten sich oft an abgegrenzte Zielgruppen.

Und die Stadt bleibt dabei. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt eine Sprecherin: „Die eingeleiteten Recherchen in den Notschlafstellenangeboten stützen nicht die Aussagen der Vertreterinnen und Vertretern der Ehrenamtsorganisation.“ Es könne zwar vorkommen, dass einzelne Einrichtungen stellenweise voll seien. Deshalb könne „nicht sichergestellt werden, dass vorsprechende Menschen in der Einrichtung ihrer Wahl aufgenommen werden können“. Stattdessen „muss unter Umständen eine Verteilung auf freie Plätze erfolgen“. Dies sei „ein regelhaftes, erprobtes und seit Jahren angewandtes Verfahren“. Grundsätzliche Ablehnungen wegen Überfüllung habe es nicht gegeben. Der Stadt seien auch keine Fälle bekannt, in denen Obdachlose wegen überfüllter Notschlafstellen keinen Platz bekommen hätten.

Ein Obdachlosenlager in Köln Copyright: Franco Clemens

Freyaldenhofen und ihr Verein Helping Hands dagegen berichten von großer Nachfrage und wenig Orientierung unter ihren Klienten. Ihr Team werde ständig von Obdachlosen gefragt, ob es etwas über eine neue Unterkunft wisse. „Bis heute gibt es von der Stadt keine Flyer oder andere Infomaterialien, die wir an Betroffene weitergeben können“, sagt sie.

Auf Kritik unter Helfern stößt auch der Standort der neuen Unterkunft weit im Kölner Norden, abseits der Innenstadt. Er liege, ähnlich wie die Unterkunft an der Ostmerheimer Straße zuvor, „wieder sehr weit draußen. Für manche Betroffene ist das etwa aus gesundheitlichen Gründen schwer erreichbar“, sagte Freyaldenhofen bereits in der vergangenen Woche. Sie könne zwar nachvollziehen, dass die Stadt Schwierigkeiten habe, ein Gebäude zu finden, das auch von der Nachbarschaft akzeptiert werde, schlägt aber vor, stattdessen auf mehrere kleinere, zentraler gelegene Einrichtungen zu setzen.

„Den Weg machen die nicht. Das muss man klar sagen. Und das ist ein Riesenproblem“, sagt auch Streetworker Franco Clemens, der nebenberuflich für „Heimatlos in Köln“ (HiK) arbeitet. Die obdachlosen Menschen würden sich am Wiener Platz, am Neumarkt, Ebertplatz oder direkt in der Fußgängerzone aufhalten und hätten einen relativ geringen Bewegungsradius, sagt er.

i Hier gibt es Hilfe für Obdachlose Akute Gefahr, Person friert oder ist hilflos: Notruf 112 (Rettungsdienst) Winterhilfe-Infotelefon der Stadt: 0221 / 221-34111 Hinweise auf Menschen im Freien (keine akute Gefahr): sozialamt.winterhilfe@stadt-koeln.de. Bitte Beschreibung der Person und genauen Aufenthaltsort angeben. Das Streetworkteam der Stadt sucht die Menschen auf. Kältebus: Ausgabe montags und mittwochs am Breslauer Platz, danach Fahrten zu bekannten Standorten. Kontakt über die Website des Vereins „Freunde der Kölner Straßen und ihrer Bewohner e. V.“ (fdks-obdachlosenhilfe.de)

„Aktuell gibt es am Wiener Platz circa 20 Obdachlose, die draußen schlafen“, erzählt Clemens, der auch in Klettenberg und Zollstock aktiv ist. Dort seien es rund 30 bis 35 Menschen, die teils auf einem verwilderten Gelände zelten. Bei der letzten Essensausgabe am Wiener Platz standen fast 80 Menschen an. Viele beschwerten sich, dass die Winterhilfe so weit draußen liege. „Es ist nachts jetzt schon bitterkalt. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr keine Kältetoten haben und die Leute gesund bleiben. Viele sind körperlich schwach“, warnt Clemens.