Die Tage werden kürzer, die ersten Nächte um den Gefrierpunkt nahen – und mit ihnen die für obdachlose Menschen wohl schwerste und gefährlichste Zeit des Jahres. Um ihnen in dieser Zeit einen sicheren Ort zum Schlafen zu garantieren, baut die Stadt Köln jedes Jahr im November ihr Unterbringungsangebot aus. Eigentlich beginnt die Winterhilfe jährlich am 1. November – mit einer rund um die Uhr geöffneten Notunterkunft, in der obdachlose Menschen ohne Voranmeldung und ohne Bedingungen unterkommen können.

Dieses Jahr ist das anders: Die bisherige Einrichtung an der Ostmerheimer Straße in Köln-Merheim steht nicht mehr zur Verfügung, ein gleichwertiger Ersatz soll frühestens Anfang Dezember fertig sein. Für mehrere Wochen gab und gibt es damit keine niedrigschwellige Notunterkunft mehr.

Der Grund für die Schließung liegt schon einige Monate zurück: Die Notunterkunft an der Ostmerheimer Straße schloss nach dem Winter 2025/26 zum letzten Mal, weil die Stadt das Grundstück an die Kliniken Köln verkauft hatte und der Nutzungsvertrag für die Winterhilfe deshalb auslief.

Ersatz im Industriegebiet im Kölner Norden

Als Ersatz plant die Stadt nun eine neue Winterhilfe-Einrichtung an der Emdener Straße 68 in Köln-Niehl, im Industriegebiet nahe des Ford-Werks. „Das Angebot ist vom Charakter her völlig identisch mit dem Winterhilfeangebot der vergangenen Jahre“, sagt eine Sprecherin der Stadt Köln auf Anfrage – also ganztägig zugänglich, niedrigschwellig und ohne Voranmeldung. Zunächst soll es Platz für 65 Menschen geben, im Laufe des Winter soll die Kapazität aber auf 110 Plätze ausgebaut werden.

Somit bietet die neue Einrichtung langfristig mehr Plätze als die bisherigen 72 Betten an der Ostmerheimer Straße. Träger sind wie bisher der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM) und der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Eröffnen soll die Einrichtung zum 1. Dezember 2026 – einen Monat nach dem eigentlichen Start der Winterhilfe-Saison.

In diesem Gebäude an der Emdener Straße 68 soll ab Dezember eine Obdachlosenunterkunft öffnen und 110 Übernachtungsplätze bieten. Copyright: Arton Krasniqi

Diese Verzögerung sieht die Stadt gelassen. „Das Winterhilfeangebot wurde in der Vergangenheit im November regelmäßig noch nicht stark genutzt“, so die Sprecherin. Für die Übergangszeit verweist sie zudem auf eine Aufstockung der bestehenden, ganzjährigen Notschlafstellen in der Innenstadt, in Raderthal, Mülheim, Niehl und Porz. Wie viele zusätzliche Plätze dadurch entstehen, beziffert die Stadt nicht. Anders als die niedrigschwellige Winterhilfe-Einrichtung sind diese Notschlafstellen allerdings anmeldepflichtig, haben feste Einlasszeiten und richten sich oft an abgegrenzte Zielgruppen. „Die Stadt Köln wird für jeden unterbringungswilligen Straßenobdachlosen einen Platz in geheizten Räumen anbieten“, betont die Sprecherin.

Der Obdachlosenverein Helping Hands sieht das anders: „Wir werden ständig von unseren Klienten gefragt, ob wir etwas von einer neuen Unterkunft wissen. Anfang November noch gar keine Informationen von der Stadt zu haben, ist schwierig“, sagt Nicole Freyaldenhoven von Helping Hands.

Obdachlosenvereine mit Zehn-Punkte-Plan gegen Obdachlosigkeit

Auch den Standort der neuen Unterkunft sieht sie kritisch. Er liege, ähnlich wie die Unterkunft an der Ostmerheimer Straße zuvor, „wieder sehr weit draußen. Für manche Betroffene ist das etwa aus gesundheitlichen Gründen schwer erreichbar.“ Sie könne zwar nachvollziehen, dass die Stadt Schwierigkeiten habe, ein Gebäude zu finden, das auch von der Nachbarschaft akzeptiert werde, schlägt aber vor, stattdessen auf mehrere kleinere, zentraler gelegene Einrichtungen zu setzen. Dennoch sagt sie: „Dass es nun ein neues Angebot mit mehr Schlafplätzen gibt, ist natürlich erstmal positiv.“

Auch andere ehrenamtliche Initiativen äußern Kritik an der Stadt, so auch der Kältebus: „Viele unserer Gäste versuchen aufgrund der nächtlichen Temperaturen einen Platz in einer Unterkunft zu erhalten. Das Problem ist nur: Die diesjährige Winterhilfe startet nicht wie gewohnt zum 1.11., sondern erst zum 1.12. Die Temperaturen erreichen jedoch jetzt schon kritische Tiefwerte“, schreibt die Gruppe in einer Stellungnahme. Auch wurden die Ehrenamtler nach eigenen Angaben erneut nicht über das Angebot der Winterhilfe informiert, Anfragen zu Gesprächen mit Verbesserungsvorschlägen seien von den zuständigen Stellen der Stadt unbeantwortet geblieben.

Nachbarn der neuen Unterkunft sind besorgt

Kritik kommt allerdings auch aus der Nachbarschaft der neuen Unterkunft an der Emdener Straße. Unmittelbarer Nachbar der geplanten Einrichtung ist Josef Schiefer, der in der Emdener Straße 68 ein Kampfsportstudio sowie die Kinder- und Jugendschule Samurai Kids betreibt. Nach eigenen Angaben trainieren dort 350 Kinder ab drei Jahren. Die Eingänge der Kampfsportschule und der Notunterkunft lägen unmittelbar nebeneinander, ein Zusammentreffen von Kindern, Eltern und den künftig untergebrachten obdachlosen Menschen sei „nicht zu vermeiden“. „Die Eltern haben ein hohes Interesse an der konfliktfreien Umgebung für ihre Kinder. Das geplante Vorhaben und der Start der Baumaßnahmen haben schon für erhebliche Unruhe bei den Eltern gesorgt“, so Schiefer weiter. „Kurz gesagt: Die Stadt hat uns hier einen Bärendienst erwiesen.“

Schiefer sorgt sich um das Wohl der Kinder: „Wir glauben nicht daran, dass ein konfliktfreier Unterrichtsbetrieb gewährleistet sein wird.“ Zudem rechnet er mit finanziellen Einbußen für seinen laufenden Geschäftsbetrieb.

„In die Planung wurden wir in keiner Weise einbezogen“, sagt er. Das erste Gespräch mit der Stadt habe erst Anfang Oktober stattgefunden. „Es reicht nicht aus, sich einmal eine einzige Stunde zusammenzusetzen und dann zu meinen, jetzt wäre man auf einem guten Weg.“

Nicole Freyaldenhoven engagiert sich bei dem Verein Helping Hands für Odbachlose. Copyright: Helping Hands

Fest steht allerdings: Die Probleme mit Obdachlosigkeit in Köln werden nicht weniger. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Rund 10.000 Menschen gelten laut Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe als wohnungslos in Köln, etwa 350 davon leben akut auf der Straße. 2024 waren es laut Stadtverwaltung 8170 wohnungslose Menschen – ein Anstieg von 68 Prozent seit 2016.

Zu wenig Raum für obdachlose Menschen in Köln

Wie schwierig es ist, die strukturellen Probleme zu lösen, zeigt ein älterer Ratsbeschluss: Bereits 2021 hatte der Sozialausschuss entschieden, obdachlose Menschen künftig in Einzelzimmern statt in Mehrbettzimmern unterzubringen. Umgesetzt ist das bis heute nicht. „Die Unterbringung in Einzelzimmern kann aufgrund von fehlendem Wohnraumangebot nicht realisiert werden“, erklärt die Stadtsprecherin dazu. Auch das Ziel, Obdachlosigkeit bis 2030 nach dem „Housing-First“-Prinzip zu beenden, stehe laut Stadt unter demselben Vorbehalt: „Die Zielerreichung ist abhängig von dem Wohnraumangebot.“

Vor diesem Hintergrund haben sich die Initiative Helping Hands, der Kältebus und andere ehrenamtliche Vereine zusammengetan und Sozialdezernent Harald Rau einen Zehn-Punkte-Plan übergeben. Die Vereine fordern unter anderem einen flexiblen Fahrdienst zu Notunterkünften und ein zentrales Wärmezelt in der Innenstadt; außerdem wollen sie Housing First stärken, bei dem wohnungslose Menschen zuerst eine eigene Wohnung erhalten, ohne vorherige Bedingungen oder Nachweise.

Die Stadt reagiert darauf auf Anfrage zwar wohlwollend, aber unverbindlich: „Die Stadt Köln ist dankbar für alle, die sich sinnvoll im Kampf gegen Obdachlosigkeit einsetzen“, so die Sprecherin. Man habe das „Kölner Konzept zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit“ gemeinsam mit Trägern, Betroffenen und Ehrenamtlichen entwickelt. Auf konkrete Forderungen und Ideen aus dem Zehn-Punkte-Plan ging sie nicht ein.