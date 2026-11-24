Köln bibbert bei Minusgraden – und besonders schlimm trifft es die Obdachlosen. Für Menschen, die unter freiem Himmel leben, hat sich die Lage in diesem Jahr verschlechtert: Die Winterhilfe mit Übernachtungsmöglichkeit und Tagesaufenthalt startet erst am 1. Dezember, wie die Stadt kürzlich bekannt gab – aber nicht nur der Termin macht vielen zu schaffen.

„Nicht nur, dass die Winterhilfe spät beginnt, sondern der Weg dorthin ist jetzt auch weit“, erklärt Streetworker Franco Clemens (62), der nebenberuflich für „Heimatlos in Köln“ (HiK) arbeitet, am Dienstag (24. November). Der neue Standort befindet sich in Niehl, Emdener Straße – das ist rund zehn Kilometer vom Neumarkt entfernt.

Kölner Streetworker sieht „Riesenproblem“

„Den Weg machen die nicht. Das muss man klar sagen. Und das ist ein Riesenproblem“, sagt Clemens. Die obdachlosen Menschen würden sich am Wiener Platz, am Neumarkt, Ebertplatz oder direkt in der Fußgängerzone aufhalten und hätten einen relativ geringen Bewegungsradius, erklärt er.

Streetworker Franco Clemens. (Archivbild) Copyright: Franco Clemens

„Aktuell gibt es am Wiener Platz circa 20 Obdachlose, die draußen schlafen“, erzählt der Streetworker, der auch im Bereich Klettenberg/Zollstock aktiv ist. Dort seien es rund 30 bis 35 Personen, die teilweise auf einem verwilderten Gelände zelten würden.

Clemens setzt alles daran, damit diese Menschen einigermaßen versorgt werden. In der vergangenen Nacht sank das Thermometer in Köln bereits auf minus drei Grad. Zelte, Gaskocher, Gasflaschen, Matten und Schlafsäcke für Obdachlose in Klettenberg/Zollstock seien auf Initiative des Projekts OMZ (Obdachlose mit Zukunft) von der Arche für Obdachlose gesponsert worden, erzählt er.

„Wir hoffen, dass wir dieses Jahr keine Kältetoten haben“

Am Wiener Platz würden Hilfsgüter, Essen und Trinken von „Heimatlos in Köln“, dem Verein von Linda Rennings, ausgegeben. „Bei der letzten Verteilung hatten wir dort fast 80 Leute stehen“, sagt Clemens. Obdachlose hätten sich dabei auch beschwert, dass die Winterhilfe jetzt so weit draußen ist.

„Es ist nachts jetzt schon bitterkalt. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr keine Kältetoten haben und die Leute gesund bleiben. Viele sind körperlich schwach“, warnt der Streetworker.