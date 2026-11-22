Still wird es im Saal am Neumarkt, als der Auktionator am Holzpult den Finger hebt. Neben ihm lächelt auf einem Bildschirm die Mona Lisa, so wie sie es seit über 500 Jahren tut. Unter dem Bild springen die Zahlen: 100.000 Euro, dann 120.000 und mehr. Geschätzt war das Gemälde auf 12.000 bis 15.000 Euro.

Als Los 1202 kam die „Kölsche Mona Lisa“ am Samstag (21. November) im Kölner Auktionshaus Lempertz unter den Hammer. Wie Fotos aus dem Saal zeigen, stiegen die Gebote auf mindestens 120.000 Euro. Das wäre das Acht- bis Zehnfache der Schätzung. Offiziell bestätigt ist ein Endpreis allerdings nicht: Lempertz hat bislang keinen veröffentlicht.

Kopie aus dem 17. Jahrhundert mit Kölner Vergangenheit

Falsche Hoffnungen sollte sich niemand machen: Das Original hängt weiterhin im Pariser Louvre. Bei Lempertz läuft das Bild unter „Leonardo da Vinci, nach“, es handelt sich also um eine Kopie nach dem Meisterwerk. Sie entstand im 17. Jahrhundert, wer sie gemalt hat, ist nicht bekannt.

Bei der Größe kommt sie dem Original verblüffend nahe: 80 mal 54 Zentimeter misst die Kölnerin, die „echte“ Mona Lisa 79,4 mal 53,4 Zentimeter. Beim Material unterscheiden sich beide jedoch. Während Leonardo auf Pappelholz malte, ist die kölsche Mona Lisa mit Öl auf Leinwand gemalt.

Der hohe Preis könnte mit der Geschichte des Gemäldes zusammenhängen, und die ist durch und durch kölsch. Im frühen 19. Jahrhundert besaß der Kölner Tabak- und Weinhändler Jakob Johann Nepomuk Lyversberg (1761–1834) das Bild. Er baute eine bedeutende Kunstsammlung auf, die er in seinem Haus am Heumarkt auch Gästen von außerhalb zeigte.

Unter den Besuchern waren namhafte Persönlichkeiten: die Kronprinzen der Niederlande und Preußens, der Architekt Karl Friedrich Schinkel, der Schriftsteller Friedrich Schlegel und Johanna Schopenhauer. 1815 kam nach Angaben von Lempertz „wohl auch“ Johann Wolfgang von Goethe hinzu. „Sie alle dürften also das vorliegende Bild gesehen haben“, heißt es dazu vom Auktionshaus.

In Köln hielt man das Werk damals für einen echten da Vinci. 1822 beschrieb Christian Samuel Schier es in der Zeitschrift „Colonia“ als „Portrait eines holden, wunderlieblichen Frauenwesens; von Leonardo da Vinci“. Schier zufolge gelangte das Gemälde aus Italien in die Sammlung. Lyversberg kaufte es dort wohl um 1800.

Eigentlich sollte die Sammlung nach Lyversbergs Tod 1834 versteigert werden. Gedruckt war der Katalog bereits, und zwar auf Deutsch, Englisch und Französisch. Das Bild war darin als „Bildniss der Mona Lisa, Gemahlinn von Franz del Giocondo / Leon. da Vinci“ verzeichnet. Zur Auktion kam es dennoch nicht: Die vier Töchter des Sammlers zogen die Bilder zurück und teilten sie unter sich auf.

Nach 55 Jahren zurück im Auktionshaus Lempertz

Bei Lempertz versteigert wurde die Sammlung erst 1971, nachdem die letzte Nachfahrin gestorben war. Die Mona Lisa trug damals die Losnummer 49. Seitdem gehörte sie einer rheinischen Familie, inzwischen in dritter Generation. Nun ist sie nach 55 Jahren in dasselbe Haus zurückgekehrt.

Weitere Werke aus Lyversbergs Sammlung hängen heute in großen Museen, darunter das Kölner Wallraf-Richartz-Museum, der Louvre in Paris und die Königlichen Museen der Schönen Künste in Brüssel. In Köln erinnert zudem ein Grab auf Melaten an den Kunstsammler. Die Familien Lyversberg, Haan und Virnich teilen es sich.

In einem Beitrag auf Facebook zog das Auktionshaus auf Englisch Bilanz: „Wir haben unsere Auktionen Alte Meister und 19. Jahrhundert heute mit hervorragenden Ergebnissen abgeschlossen. Im Rampenlicht stand die Lyversberg-Mona-Lisa, die genau hier in Köln unter den Hammer kam.“

Beide Bereiche „liefen großartig“, so das Auktionshaus. Offen ließ Lempertz in dem Beitrag allerdings, wie viel die kölsche Mona Lisa am Ende genau einbrachte und wer den Zuschlag erhielt. (red)