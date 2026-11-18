Es war eher die Regel als die Ausnahme, dass mittelalterliche Altäre in späteren Epochen zerlegt und die einzelnen Gemälde in alle Himmelsrichtungen verstreut wurden. Besonders arg traf es den Altar im 1803 aufgelösten Kloster Marienfeld in Harsewinkel (Münsterland), mit dem sich der spätgotische Maler Johann Koerbecke zu verewigen hoffte. Von seinen 16 Tafeln wurde eine mutmaßlich zerstört, die übrigen gehören heute Museen in Münster, Berlin, Nürnberg, Avignon, Krakau, Madrid, Moskau, Chicago und Washington. Man könnte es eine schöne Karriere für einen Maler nennen, dessen Radius, geboren in Coesfeld, gestorben in Münster, zu Lebzeiten deutlich enger gezogen war. Aber sein Lebenswerk ist verstreut, niemand kann es mehr so sehen, wie er es geschaffen hat.

Kolumba bekam das jetzt umstrittene Gemälde im Jahr 1996 von einem Sammler geschenkt

Um zwei andere Gemälde Koerbeckes gibt es jetzt Streit. Auch sie hingen einst wohl im Kloster Marienfeld, auch sie gehörten zusammen und wurden 1937 vom Düsseldorfer Galeristen Max Stern zersägt, um sie teurer verkaufen zu können. Bis dahin bildeten „Die Verkündigung Mariae“ und „Die Vision des hl. Bernhard“ die zwei Seiten eines beidseitig bemalten Altaraufsatzes und gehörten Ellen Funke, einer Jüdin, die 1936 ihren Besitz veräußern musste, um ihre Flucht aus Nazi-Deutschland finanzieren zu können. Deswegen haben die letzten Besitzer der Gemälde, die Bayerischen Gemäldesammlungen und Kolumba, das Kunstmuseum des Erzbistums Köln, beide Werke Ende 2025 auch an die Erben Ellen Funkes restituiert. Diese wollen die (wohl nur kurz) wiedervereinigten Gemälde an diesem Samstag beim Kölner Auktionshaus Lempertz versteigern lassen, jeweils für einen Schätzpreis von 200.000 bis 300.000 Euro.

Genau dies versuchen die Erben Max Sterns zu verhindern, denn auch Stern gehörte zu den Opfern der NS‑Herrschaft. Als jüdischer Kunsthändler musste er wie Ellen Funke seinen Besitz verkaufen, um sich zu retten; die Auktion übernahm im Jahr 1937 Lempertz für ihn. Als er 1987 starb, vermachte Stern sein Erbe vor allem drei Universitäten, die das kanadische Max-Stern-Art-Restitution-Project ins Leben riefen, das sich seitdem zunehmend erfolgreich darum bemüht, den, wie es im juristischen Deutsch heißt, „verfolgungsbedingt entzogenen“ Besitz Sterns zurückzubekommen. Die Stiftung hinter dem Restitution-Project verlangt nun, dass die beiden Gemälde so lange nicht verkauft werden, wie ihre eigenen Ansprüche auf Entschädigung nicht geklärt sind.

Johann Koerbeckes „Die Vision des hl. Bernhard“ Copyright: Wikicommons

Sowohl die Erben Funkes als auch Lempertz lehnen dieses Ansinnen entschieden ab. Beim Kölner Auktionshaus heißt es, die Rechtsansprüche und Besitzverhältnisse seien abschließend geklärt, weil die beiden Gemälde nach dem von der Bundesregierung empfohlenen Prinzip, die „Erstgeschädigten“ bei Restitutionsfragen zu bevorzugen, an die Erben Ellen Funkes zurückgegeben wurden. Als „Zweitgeschädigte“ ginge die Stern-Foundation in diesem Fall eben leer aus. Henrik Hanstein, Inhaber von Lempertz, hatte in ähnlichen Fällen zudem stets betont, dass Max Stern nach 1945 bereits vollumfänglich entschädigt worden ist. Allerdings bestreitet die Stern-Foundation, dass diese Entschädigung fair ausgefallen sei.

In lediglich einem Fall hat die Beratende Kommission, in Deutschland bis zu ihrer Auflösung Ende 2025 die höchste Instanz bei der Restitution von NS-Raubkunst, das sogenannte Prioritätsprinzip, nach dem der Erstgeschädigte alles bekommt, aufgegeben – zum Nachteil der Stern-Foundation. Im November des vergangenen Jahres einigten sich die Stiftung und die Erben des im Vernichtungslager Auschwitz ermordeten Sammlers Hugo Heinemann (als Zweitgeschädigter) unter Vermittlung der Kommission darauf, den Besitz eines vom LVR-Landesmuseum Bonn zurückgegebenen Gemäldes zu teilen.

Ein ähnliches Vorgehen (und Ergebnis) könnte sich die Stern-Foundation wohl auch bei den beiden Koerbecke-Gemälden vorstellen. Doch sowohl Kolumba, das die „Verkündigung“ 1996 als Schenkung erhielt, als auch die Bayerischen Gemäldesammlungen lehnten die Ansprüche ab, folgten dem Prioritätsprinzip und verzichteten darauf, den Fall vor die Kommission zu bringen. Diese kann nur angerufen werden, wenn sämtliche Parteien dazu bereit sind. Marc Steinmann, Leiter von Kolumba, sagt zudem: „Der Wunsch, eine Anfrage an die Beratende Kommission zu stellen, ist nie an uns herangetragen worden.“

Man habe vom Bundeskriminalamt „grünes Licht“ für die Auktion erhalten, so Lempertz

Sowohl Lempertz als auch die Erben Ellen Funkes sind davon überzeugt, dass die Besitzverhältnisse nach deutschem Recht eindeutig geklärt sind – dies wird wohl auch in der Stern-Stiftung so gesehen. Um dennoch Druck auf die Funke-Erben auszuüben, verweist ein Vertreter der Stern-Foundation darauf, dass man beide Gemälde auf die Fahndungsliste von Interpol gesetzt habe. Außerdem sei es nach US-Recht möglich, den Verkauf von NS-Raubkunst vor US-Gerichten selbst dann anzufechten, wenn er nach deutschem Recht legal erfolgte. Auf diesem Weg möchte die Stiftung offenbar Kaufinteressenten abschrecken, denn niemand erwirbt gerne ein Gemälde, dessen Besitzverhältnisse möglicherweise nicht geklärt sind.

Henrik Hanstein weist diese Möglichkeit im Gespräch mit dieser Zeitung zurück. Er halte sich an die Washingtoner Prinzipien zur Rückgabe von NS-Raubkunst und die „Handreichung“ des Bundes – demnach sei die ausschließliche Rückgabe an die Erstgeschädigten eine faire und gerechte Lösung. Dies spiegele auch der Eintrag in der öffentlichen Lost-Art-Datenbank des Deutschen Zentrums für Kulturgutverluste wider. In dieser gelten beide zur Auktion stehenden Werke als „restituiert“. Den Fall Heinemann hält Hanstein nicht für vergleichbar, und die Interpol-Fahndung ist nach seinen Worten gelöscht. Man habe vom Bundeskriminalamt „grünes Licht“ für die Auktion erhalten.

Einen Ausweg aus solchen Rechtsstreitigkeiten könnte der Bund weisen, indem er etwa, wie einige Experten fordern, die Kompensation der Zweitgeschädigten übernimmt. Aber bislang ist seitens des Bundes, als Rechtsnachfolger des NS‑Staates, keine Bereitschaft zu erkennen, dies zu tun. An diesem Samstag gehen, Stand bei Redaktionsschluss, die beiden getrennten Heiligenbildnisse, in die Versteigerung. Vielleicht werden sie dann, mit dem Zuschlag des Auktionators, sogar wieder vereint.