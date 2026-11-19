„Wir übernehmen nicht nur ein Kunstwerk, sondern wir übernehmen auch ein Thema“, betont Matthias Hamann, Direktor des Kölnischen Stadtmuseums. Am 18. November, dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch hat das Museum eine Figur des Wesselinger Künstlers Dennis Josef Meseg in seine Bestände aufgenommen.

Im August 2023 hatte Meseg mit seiner Installation „Shattered Souls ... in a Sea of Silence“ (Zerschmetterte Seelen in einem Meer des Schweigens) in Köln für Aufsehen gesorgt. Vor dem Dom platzierte er 333 Kinderfiguren, eingewickelt in violett-weißes Flatterband, die ihre Zeigefinger mahnend in Richtung der Kirche richteten.

Das Kunstwerk war eine Reaktion auf die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche und vergleichbare Straftaten an Kindern. „Die 333 Figuren stehen stellvertretend für die unzähligen Kinder, die sexualisierte Gewalt erfahren haben, und für eine Gesellschaft, die zu häufig weggesehen hat“, erläutert Meseg. Eine dieser Figuren gehört nun dem Museum und soll später im Rahmen einer Ausstellung gezeigt werden. Dass sie „dauerhaft Teil der Sammlung des Kölnischen Stadtmuseums wird, bedeutet mir persönlich sehr viel“, betont der Künstler. Das sei „ein Ritterschlag“ für ihn.

Ein brisantes Thema, auch für die Zukunft

„Es war relativ früh klar, dass wir dieses Objekt übernehmen sollten“, erklärt Hamann. Man nehme damit ein Thema in die Sammlung, „das unserer heutigen Generation, aber vielleicht auch zukünftigen Generationen Anlass gibt, über die Frage von Missbrauch, von Macht, von Verantwortung, von Hinsehen und vor allem auch von Wegsehen zu diskutieren“. Das Stadtmuseum habe die Aufgabe, „die unterschiedlichen Perspektiven der Geschichte dieser Stadt zu dokumentieren, zu sammeln, und zwar bis in die Gegenwart“.

Man wisse genau, „dass das ein heute hochaktuelles, brisantes Thema ist und in der Zukunft ein extrem wichtiges historisches Thema sein wird“, unterstreicht Kurator Sascha Pries. Das Verhältnis zwischen Stadtbevölkerung und Erzbistum habe sich verändert durch die „fehlgeleiteten Versuche“, die Missbrauchsfälle aufzuarbeiten. Die Prozesse seien noch nicht abgeschlossen, und irgendwann „werden vielleicht unsere Nachfolger hier im Stadtmuseum froh sein, dass sie auf ein solches Objektkunstwerk zurückgreifen können, um diese Geschichte zu erzählen, wie auch immer sie ausgeht“.