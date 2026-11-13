Er zählt zu den gefragtesten Architekturfotografen weltweit. Seine Bilder zeigen Gebäude, die jeder kennt, vom Burj Kalifa in Dubai bis zum Kölner Dom. Sie zeigen aber genauso Häuser ohne große Namen, Wolkenkratzer in Chicago genau so wie Wohnblöcke in der chinesischen Mega-City Shenyang. HG Esch hat den „architektonischen Blick“ – und genau so heißt auch seine Werkschau im Museum für Angewandte Kunst (MAKK) in Köln. Die Ausstellung läuft seit Juni, bis Anfang Oktober wollten bereits 25.000 Besucherinnen und Besucher die Schau sehen, nun ist sie verlängert bis zum 17. Januar.

Speziell für Leserinnen und Leser von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnischer Rundschau“ gibt es am Mittwoch, 25.11., einen Talk-Abend mit Hans Georg Esch. Im Gespräch mit Christian Hümmeler, stellvertretender Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“, erzählt der Fotograf die Entstehungsgeschichte ausgewählter Bilder, er spricht über seinen Werdegang als Fotograf und über seine künstlerische Sicht auf die Architektur. Denn seine Bilder sind mehr als nur Abbilder von Gebäuden. Er entwickelt einen eigenen Blick auf das jeweilige Objekt und lässt es dadurch noch einmal neu entstehen.

Das gilt nicht zuletzt auch für große Architektur in Köln: So hat HG Esch den Kölner Dom in diesem Jahr mit Hilfe von Drohnen von innen wie von außen neu aufgenommen. Eine ganze Reihe dieser Bilder sind auch in der Ausstellung im MAKK zu sehen, etwa das spektakuläre Foto des Hochchores der Kathedrale in strenger Senkrechtaufnahme, aufgenommen im völlig leeren Dom am Rosenmontag 2026. (red)

Live-Talk mit HG Esch am Mittwoch, 25. November, um 19 Uhr im Museum für Angewandte Kunst (MAKK), An der Rechtschule 7, 50667 Köln. Der Fotograf HG Esch zeigt ausgewählte Bilder und spricht über seine Arbeit, über seinen Weg in die Fotografie und über die oft komplizierte Entstehungsgeschichte seiner Bilder. Freie Platzwahl. Tickets für 15 Euro gibt es hier oder unter www.rausgegangen.de