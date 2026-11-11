Die Kölner Domumgebung wird in der kommenden Silvesternacht nach sechs Jahren Pause wieder atmosphärisch beleuchtet. Das hat Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) dem Hauptausschuss des Stadtrates mitgeteilt. Der Ausschuss tagte am Dienstagabend.

Die Kosten belaufen sich auf einen Betrag „unterhalb von 100.000 Euro“, das Geld dafür kommt aus dem Budget des OB. Es handelt sich um die gleiche Installation wie bei der vorerst letzten Auflage 2019/2020. Noch muss die „atmosphärische Illumination“ im vorliegenden städtischen Sicherheitskonzept der Stadt berücksichtigt werden. Der Austausch dazu läuft laut Burmester.

Weiterhin verzichtet die Stadt aber auf ein Bühnen-Musikprogramm. Den Verzicht bis 2029/2030 hatte sie schon im Vorjahr verkündet und unter anderem mit der finanziellen Situation der Stadt begründet (wir berichteten).

Erstmals hatte die Stadt ein Programm in der Nacht des Jahreswechsels von 2016 auf 2017 ausgerichtet, im Jahr zuvor war es zu massenhaften sexuellen Übergriffen in Köln am Dom gekommen. Damit nicht nur eine Sicherheitszone mit vielen Absperrungen und Hunderten Polizisten am Dom zu sehen ist, stellte die Stadt ein kulturelles Programm mit einer Bühne auf. Dazu zählte bei der Premiere auch die Lichtinstallation „Time Drifts Cologne“ des Videokünstlers Philipp Geist.

Die Projektionen bezogen sich auf von Kölnern eingesandten Wünsche, Erwartungen, Hoffnungen und guten Vorsätze für das neue Jahr und die Zukunft.

Zuletzt fand die Silvester-Veranstaltung inklusive einer besonderen Beleuchtung auf dem Roncalliplatz 2019 auf 2020 statt. Danach setzte die Verwaltung sie nach vier Auflagen nicht fort. Zu den Gründen zählten die Corona-Pandemie, die Energiekrise und die vielen Baustellen. (mhe)