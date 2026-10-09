„Backstreet Boys“Nick Carter teilt besonderen Köln-Moment mit Millionen Fans

Der Kölner Dom hat bei Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter offenbar mächtig Eindruck hinterlassen. Der 46-jährige Musiker berichtete auf Instagram von einem Besuch der Kathedrale während seines Deutschland-Aufenthalts. Er sei „magisch“ gewesen, urteilte Carter.

Die Backstreet Boys hatten zuletzt eine Konzertserie in Düsseldorf gespielt. Entsprechend viel Zeit verbrachten sie im Rheinland. Die Band gehört zu den erfolgreichsten Boygroups weltweit.

In seinem Beitrag berichtete Carter auch, dass er eine Menge Musik für eine neue Soloplatte aufgenommen habe. „Daher dachte ich, es wäre cool, diesen einen Song, den ich bald veröffentlichen werde, mit einem kleinen Bild zu teilen.“

Auf dem Bild zum Lied „Heaven can Wait“ sieht man Carter verträumt in die Ferne blicken – und im Hintergrund den Kölner Dom. Der Popmusiker hat bei Instagram rund 2,7 Millionen Follower.

Der Kölner Dom wird jährlich von sechs Millionen Menschen besucht. Seit dem Sommer kostet eine Besichtigung des Innenraums zwölf Euro Eintritt. (dpa/red)