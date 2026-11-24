Natürlich ist der Mond ein Kölner. Und wenn er in den Milliarden Jahren, die er seine Bahn zieht, der Erde wie am Dienstagabend mal wieder besonders nahe kommt, wirkt er noch heller und größer als ein gewöhnlicher Vollmond. Auf der Erde. Deshalb hat ein amerikanischer Astrologe 1979 für dieses Phänomen den Begriff Supermond erfunden.

Typisch amerikanisch eben. Als Bruder des Scheinriesen Herr Tur Tur hätte der Erdtrabant in den Staaten wohl keine Karriere machen können. Obwohl der ja eigentlich auch ein netter Kerl ist, mit dem man allerhand erleben könnte. In Köln schon, dem Scheinriesen unter den Metropolen. Weil das dem Supermond irgendwie sympathisch ist, strahlt er, wenn er den Rheinischen Planeten passiert, noch ein bisschen heller.

Auch weil er sich freut, dass er seinem besten Freund so nah wie möglich ist. Der heißt Alexander Gerst ist auch längst ein Kölner, seit er auf seinem 165-Tage-Ausflug in den Weltraum vor zwölf Jahren ein Stückchen Dom im Gepäck hatte und nach seiner Rückkehr schwärmte, er sei sicher, dass sich die Außerirdischen in Köln sehr wohlfühlen würden. Auch wenn er persönlich keinen getroffen habe. Deshalb schaut der Supermond immer gern in der Heimat von „Astro-Alex“ vorbei. Er will damit sagen: Mein Freund, es wird höchste Zeit für einen Gegenbesuch.

Auch wenn es kitschig klingt: An Heiligabend, kurz vor der Christmette wird der Supermond die Domspitzen fast berühren. In der Heiligen Nacht soll er nur 356.737 Kilometer von der Erde entfernt sein. Doch weil seine Umlaufbahn halt nicht kreisrund, sondern elliptisch und er in Wahrheit auch nur ein Scheinriese ist, dessen Größe unserem Auge immer verborgen bleiben wird. Ein Scheinriese, der Besucher empfangen kann.