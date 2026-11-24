Am Dienstag, dem 24. November, zeigt sich ein sogenannter Supermond über Köln. Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa erklärt, befindet sich der Erdtrabant auf seiner elliptischen Umlaufbahn zu diesem Zeitpunkt ungewöhnlich nah an der Erde, wodurch er heller und größer als bei einem gewöhnlichen Vollmond wirkt.

Laut Berechnungen des Fachportals „Time and Date“ geht der Mond in Köln um 15.52 Uhr im Nordosten auf und erreicht bereits eine Minute später, um 15.53 Uhr, seinen astronomischen Höhepunkt.

Da es zu dieser Uhrzeit noch hell ist, lässt sich das Himmelsspektakel zunächst kaum erkennen. Ab Beginn der Dämmerung gegen 16.30 Uhr verbessern sich die Bedingungen deutlich. Voraussetzung für eine freie Sicht auf das Naturschauspiel ist allerdings eine geringe Bewölkung.

Supermond in Köln: Die besten Orte zur Beobachtung

Für die Beobachtung in Köln eignen sich vor allem Standorte mit freier Sicht in Richtung Nordosten und Osten. Gute Bedingungen bieten die weitläufigen Grünflächen der Poller Wiesen direkt am Rhein, sofern keine hohen Bäume die Sichtachse versperren. Auch im Deutzer Rheinpark finden Beobachter ausreichend Platz und einen freien Blick nach Osten.

Wer eine ruhigere Umgebung bevorzugt, kann den Decksteiner Weiher im Äußeren Grüngürtel aufsuchen, wo sich das Mondlicht bei klarem Himmel auf der Wasseroberfläche spiegelt.

Warum der Supermond über Köln so groß wirkt

Nach Angaben der Nasa erscheint ein Supermond bis zu 14 Prozent größer und bis zu 30 Prozent heller als ein Vollmond in maximaler Erdentfernung. Mit bloßem Auge fällt dieser reale Größenunterschied allerdings kaum ins Gewicht.

Dass der Mond kurz nach dem Aufgang am Kölner Horizont dennoch oft riesig wirkt, beruht laut Experten auf einer optischen Täuschung: Da der tief stehende Mond direkt neben Bäumen oder Gebäuden wahrgenommen wird, stuft das menschliche Gehirn ihn im direkten Größenvergleich als deutlich mächtiger ein.

Tipps für Fotos und die nächste Chance an Heiligabend

Für die Beobachtung des Vollmonds ist keine spezielle Schutzbrille erforderlich, der Blick in den Himmel ist mit bloßem Auge gefahrlos möglich. Wer den Supermond in Köln fotografieren möchte, sollte frühzeitig einen geeigneten Platz ansteuern und ein Stativ nutzen.

Bei Aufnahmen mit dem Smartphone empfiehlt es sich, die Belichtung manuell zu reduzieren, damit der Mond auf dem Bild nicht als überbelichteter weißer Fleck erscheint.

Sollte das Wetter am Dienstag die Sicht verhindern, bietet sich die nächste Gelegenheit genau einen Monat später: Am 24. Dezember erreicht der nächste Supermond um 2.28 Uhr seine volle Phase. (jag)