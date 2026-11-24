Dokumentarfilme haben es im Kino oft sehr schwer. Viele sind nur für kurze Zeit zu sehen und werden dann bald im Fernsehen gezeigt. Das macht deutlich, wie bemerkenswert der Erfolg ist, den die beiden Journalistinnen und Regisseurinnen Isabel Schneider und Eva Müller mit ihrem Film „Was haben wir gelacht“ erreicht haben. Mehr als 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatte er bisher in den Kinos. Und auch die Vorführung im Odeon in der Kölner Südstadt am Montagabend war schon Wochen vorher ausverkauft.

„Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“ hatten zu dem Filmabend eingeladen. Im Anschluss berichteten Schneider und Müller gemeinsam mit Bettina Böttinger, einer der Protagonistinnen des Dokumentarfilms, im Gespräch mit Anne Burgmer, Leiterin der Kulturredaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“, über den Entstehungsprozess und die Reaktionen. Die Veranstaltung war Teil der neuen Reihe „Frauensache“ von „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Kölnische Rundschau“. „Frauensache“ soll weiblicher Stärke und Selbstbestimmung eine Bühne geben. Unterstützt wird die Reihe von der Volksbank Köln Bonn.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des deutschen Unterhaltungsfernsehens der 1990er- und frühen 2000er-Jahre aus der Perspektive der Frauen, die mitten im Geschehen standen: Maren Kroymann, Hella von Sinnen, Gaby Köster, Esther Schweins und Bettina Böttinger blicken zurück auf eine Zeit, in der Frauen im Fernsehen vor allem Beiwerk waren, als Pointe dienten und weiblicher Humor als Quotenkiller galt. Anhand von Archivaufnahmen aus Shows von unter anderem Thomas Gottschalk und Harald Schmidt zeigt der Film, wie sexistisch der Humor jener Jahre tatsächlich war – und wie viel Mut es die Protagonistinnen kostete, sich dagegen zu behaupten.

Berührt vom Erfolg

Sehr berührt seien sie von dem Erfolg, sagte Isabel Schneider. Bis heute spüren die Macherinnen das große Bedürfnis des Publikums, ins Gespräch über das Thema zu kommen. „Man merkt, dass der Bezug zur Gegenwart immer da ist“, betonte Schneider. Bettina Böttinger hatte keine Ahnung, wie groß dieses Projekt werden würde, als sie angefragt wurde, ob sie mitmachen wolle. „Für mich war es auch ein später kleiner Sieg, denn vor 30 Jahren war es nicht so witzig. Es war eine sehr existenzielle Sache“, sagte die 70 Jahre alte Journalistin, Podcasterin und Moderatorin. Fast zwei Jahre habe sie mehr oder weniger in den 90ern gelebt, sagte die 1995 geborene Isabel Schneider. So lange arbeitete sie sich durch Archivmaterial, trug aussagekräftige Szenen zusammen.

Eva Müller saß über Monate im Schneideraum und montierte die Ausschnitte und die Aussagen der fünf Fernsehfrauen, die zwar nicht gemeinsam interviewt wurden, sich aber immer wieder aufeinander beziehen. Eine große Solidarität habe sie gespürt, sagte Böttinger: „Das war eine emotionale Freude.“ Der Film sei berührend und unterhaltsam, und es sei erstaunlich, wie oft sie bis heute darauf angesprochen werde. Es sei ihnen wichtig gewesen, die Frage aufzuwerfen, was Unterhaltung mit Macht und Gleichberechtigung zu tun hat, so Schneider.

Eva Müller war in den 1990er Jahren ein Teenager. Sie habe schon ein Störgefühl gehabt, aber man habe das damals nicht hinterfragt, wenn Thomas Gottschalk mal wieder Frauen ans Knie fasste. Bei der Arbeit am Film habe sie allerdings manchmal gar nicht glauben können, welche Grenzüberschreitungen damals ohne Aufschrei möglich waren. Es sei ein positives Signal, dass die Gesellschaft heute kritischer ist. Gleichzeitig gebe es auch „einen wahnsinnigen Backlash“, so Müller.

Isabel Schneider hoffte, dass mehr Frauen auch im Privaten den Mut finden, sich gegen „Hab dich nicht so, das war doch lustig gemeint“-Aussagen zu wehren. Wichtig sei es auch immer noch, marginalisierte Gruppen im Fernsehen sichtbarer zu machen, waren sich alle drei einig. Bettina Böttinger wünschte sich zudem gerade von den öffentlich-rechtlichen Sendern mehr Mut zur klaren Positionierung in solchen Fragen.