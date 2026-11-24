Was eine Stadt prägt, was ihr Charakter und Flair verleiht, das sind die Menschen. Aus 150 Jahren Kölner Geschichte haben wir zum 150-jährigen Bestehen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ eine entsprechend große Zahl an Männern und Frauen vorgestellt, die sich für Köln eingesetzt, sie schöner, besser, lebens- und liebenswerter gemacht und manchmal buchstäblich ihr Leben gegeben haben.

Der Historiker Ulrich S. Soénius, Leiter des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv (RWWA) und einer der besten Kenner der Stadtgeschichte, hat sämtliche 150 Persönlichkeiten in Kurzbiografien vorgestellt – Superpromis wie Konrad Adenauer, aber auch Persönlichkeiten, die Großes eher im Stillen geleistet haben oder deren Wirken schon viele Jahrzehnte zurückliegt.

Aus allen 150 Namen haben die Kölnerinnen und Kölner in einem großen Online-Voting ihre Favoritinnen und Favoriten ausgewählt, die Wichtigsten aus zehn Kategorien: Politik, Wirtschaft, Literatur, Wissenschaft, Sport, Bildende Kunst, Musik, Medien/Publizistik/Film, Soziales und Kabarett/Comedy/Karneval.

Die Volksbühne war zum großen Serien-Finale ausverkauft. Copyright: Thilo Schmuelgen

Jetzt liegt die Liste der „Top 10“ vor (Hier geht es zu den Top 10!) – und sie steht, wie der Psychologe Stephan Grünewald am Montagabend beim großen Finale zur Serie in der ausverkauften Volksbühne am Rudolfplatz feststellte, im besten Sinne für alles, was Köln auszeichnet (hier lesen Sie ein Interview mit ihm dazu).

Die ganze Serie mit ihren 150 Folgen hat Karin Karpati aus Braunsfeld so begeistert, dass sie alle Folgen ausgeschnitten und aufbewahrt hat. Fast alle jedenfalls. Sie sollen eines Tages ihre Kinder und Enkelkinder darüber aufklären, welche Menschen Köln entscheidend geprägt haben. Schon in Kürze erscheint überdies im Kölner Greven-Verlag ein Buch, das alle 150 Männer und Frauen noch einmal in kompakter Form versammelt.

„Es waren auch Persönlichkeiten dabei, von denen ich noch nicht viel gehört hatte“, sagt Leserin Susanne Lange aus Lindenthal. Vor allem die Beiträge über die Frauen hätten sie interessiert. Nun sitzen beide in der Volksbühne und verfolgen gespannt den Gala-Abend, mit dem die Serie ihren Abschluss findet. Obwohl ihm nur maximal 2300 Zeichen pro Folge zur Verfügung standen – eine „Herausforderung“, wie Co-Moderator Joachim Frank zugibt - recherchierte Autor Ulrich S. Soénius unter großem Aufwand und immer mit dem Anspruch, noch etwas Neues herauszukitzeln, auch bei den vermeintlich sattsam bekannten Persönlichkeiten.

Eine passte in keine Kategorie: die Maus. Copyright: Thilo Schmuelgen

Manche Kölner seien aber auch ihm erst durch diese Arbeit nahegekommen, sagt Soénius. „Wenn man uns vor der Serie gefragt hätte, was da so auf uns zukommt, hätten wir es nicht geahnt“, so Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, die den Abend zusammen mit Frank moderiert: „Die Resonanz war wirklich gewaltig.“ Wie der kurzweilige Abend zeigt, können einige der aus rund 600 Vorschlägen ausgewählten Kölnerinnen und Kölner noch selbst von ihrem Leben berichten.

Der deutlich älteste Lebende aus der Reihe der 150 ist Komponist, Krätzchensänger und Karnevalsikone Ludwig Sebus, auch mit seinen 101 Jahren äußerst schlagfertig und humorvoll. „Ist noch jemand älter als 101?“, fragt er in den Saal der Volksbühne und schiebt feixend hinterher: „Also nicht vom Aussehen her.“ Es ist eigentlich kaum glaublich: Sebus„ Lebensspanne umfasst mehr als zwei Drittel des Zeitraums, in dem die Serie angesiedelt war. Theoretisch hätte Sebus dem legendären Willi Ostermann begegnen können, der 1936 starb und natürlich auch Einzug in die 150er-Liste fand.

Der Historiker Ulrich Soenius hat die Serie mit konzipiert, recherchiert und wissenschaftlich begleitet. Copyright: Thilo Schmuelgen

Adenauer, dem langjährigen Kölner OB und ersten Bundeskanzler, ist Sebus tatsächlich begegnet, wie er anekdotenreich schildert. Einer Anfrage des Kanzleramts, ob Adenauer für eine Rede eine Liedzeile von Sebus verwenden dürfe, entsprach er umstandslos - mit einem wichtigen Zusatz: „Solange der Herr Bundeskanzler nicht behauptet: Das Lied ist von mir, und ich bin Ludwig Sebus.“

Der Psychologe Stephan Grünewald war als Köln-Versteher dabei. Copyright: Thilo Schmuelgen

Sebus, der auch als nächster Kölner Ehrenbürger vom Publikum mit „Standing Ovations“ gefeiert wird, hat dann auch noch sein Rezept für langes Leben mitgebracht: Humor und Bewegung: „Ich habe früher jeden Morgen ein bisschen Akrobatik gemacht. Und eine Minute Lachen täglich verlängert die Lebenszeit um jeweils einen Tag.“ In diesem Sinn ist der Abend in der Volksbühne ganz klar eine lebensverlängernde Maßnahme.

Die Schauspielerin Annette Frier, die aufgrund von Dreharbeiten in Berlin den Rückflug verpasste, und den aus gesundheitlichen Gründen verhinderten Schriftsteller Frank Schätzing, beide unter den „150 aus 150“, vertraten Ex-Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner – auch sie auf der Liste – und Stephan Grünewald. Der Psychologe und Gründer des Markt- und Medienforschungsinstituts Rheingold wusste die Kölner Befindlichkeiten in eine Allegorie zu fassen: Die Kölner nähmen ihre Heimat gerne als liebevolle, versorgende Mutter wahr, weniger als fordernden Vater. Mehr Party als preußische Disziplin sozusagen.

Der Onkologe Michael Hallek: „Wir müssen uns gelegentlich darauf besinnen, dass die Stadt Großes leisten kann.“ Copyright: Thilo Schmuelgen

Der weltweit anerkannte Krebsforscher Michael Hallek bemerkte, dass die wirtschaftliche Potenz Kölns über den emotionalen Qualitäten der Stadt oft in den Hintergrund gerate: „Wir müssen uns gelegentlich darauf besinnen, dass die Stadt Großes leisten kann.“ Für Ulrich S. Soénius gehört der Onkologe vom Kölner Universitätsklinikum fraglos zu den Leistungsträgern. Bei der Recherche für Halleks Kurzbiografie in der 150-aus-150-Serie sei er „total geflasht“ gewesen von dessen Wirken.

Vor 150 Jahren hätte Hallek aber wohl einen großen Bogen um Köln gemacht: Es gab damals noch keine Universität und keine Uniklinik. Das Onkologie war gänzlich unbekannt, genau wie die Krankheit Krebs als solche. Heute ist der Mediziner zuversichtlich, dass die meisten Krebserkrankungen in absehbarer Zukunft nicht mehr vorzeitig zum Tode führen müssen. Dass weniger Frauen als Männer unter den 150 aus 150 und auch unter den „Top 10“ stehen, verwunderte Barbara Schock-Werner kaum. Früher sei es eben undenkbar gewesen, etwa als Architektin oder Künstlerin hervorzutreten: „Das gab es einfach nicht.“

Ex-Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner sprang ein für Annette Frier. Copyright: Thilo Schmuelgen

Noch als sie 1999 Dombaumeisterin wurde, sei ihr Geschlecht für sie überraschend oft thematisiert worden. Die aufregendste Zeit ihres Berufslebens sei die Zusammenarbeit mit Gerhard Richter für das nach dem weltbekannten Künstler benannte Fenster im Dom gewesen: „Ich bin noch heute stolz auf mich, dass ich ihn gefragt habe, ob er einen Entwurf für das Fenster machen will“, so Schock-Werner. „Jeder Mensch hat ja so geniale Momente.“

Ganz sicher trifft das auf die 150 Menschen zu, die nun – sozusagen mit Brief und Siegel – als die wichtigsten Kölnerinnen und Kölner der vergangenen 150 Jahre gelten dürfen. Manch eine oder einen, sagt Ulrich S. Soénius, hätte er gern noch zusätzlich auf der Liste gesehen. Spätestens zum nächsten Jubiläum könnte er dann die erweiterte, aktualisierte Fassung vorlegen. Man darf gespannt sein.

150 aus 150 – seien Sie live dabei!

Ein Abend über die bedeutenden Frauen der Kölner Stadtgeschichte findet am 5. Dezember 2026 in der Kölner Comedia statt. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.