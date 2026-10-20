In einer großen Serie zu seinem 150-jährigen Bestehen hat der „Kölner Stadt-Anzeiger“ die wichtigsten Kölnerinnen und Kölner aus 150 Jahren vorgestellt.

Das Interesse der Leserinnen und Leser war enorm – und immer wieder kamen Fragen zu den bedeutenden, aber nicht so zahlreich vertretenen Frauen. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres richten wir den Blick speziell auf die Kölnerinnen, die ihre Stadt geprägt, Großes geleistet und Spuren hinterlassen haben.

Der Kölner Historiker Ulrich S. Soénius, Autor der 150-teiligen Serie, stellt das Wirken von Frauen in Politik, Kunst und Kultur, Wirtschaft, Sport, im sozialen Leben und im Karneval vor, zusammen mit prominenten Gästen aus der Riege der 150 Persönlichkeiten - darunter die Dombaumeisterin a.D. Barbara Schock-Werner und die international renommierte Medizin-Ethikerin Christiane Woopen.

Durch den Abend mit Geschichte und Geschichten, großen Momenten und persönlichen Erinnerungen führen Sarah Brasack, stv. Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, und Chefkorrespondent Joachim Frank.

Die Veranstaltung ist Teil unserer neuen Reihe „Frauensache“. „Frauensache“ soll weiblicher Stärke und Selbstbestimmung eine Bühne geben, unterstützt wird die Reihe von der Volksbank Köln Bonn.

Wann: Samstag, 5. Dezember 2026, 19:30 Uhr

Wo: Comedia Theater, Roter Saal. Freie Platzwahl.

Tickets für 10 Euro gibt es hier unter diesem Link oder bei Rausgegangen.de