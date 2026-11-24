Herr Grünewald, Sie sind bei unserem großen Finale zu den „150 wichtigsten Kölnerinnen und Kölnern aus 150 Jahren“ für den erkrankten Frank Schätzing eingesprungen und haben so als einer der ersten gesehen, welche 10 von diesen 150 Persönlichkeiten es in unserem Online-Voting ganz nach oben geschafft haben. Auf Platz 1 – wenig überraschend – Konrad Adenauer. Was sagt diese Zehnerliste ansonsten aus, auch über Köln?

Adenauer ist natürlich die politische Persönlichkeit, die alles überstrahlt. Das wäre wahrscheinlich in jeder anderen Stadt so. Sein Spitzenplatz hängt aber auch mit einer doppelten historischen Kränkung Kölns durch seine Nachbarn zusammen: das kleine Bonn als langjährige Bundeshauptstadt und das komische Düsseldorf als Landeshauptstadt. Bedeutsam und sprechend ist auch, dass die Kölner mit Gerhart Baum einen unermüdlichen Kämpfer für Freiheit und Demokratie so hoch schätzen. Insgesamt finde ich: Besser als mit diesen „Top 10“ könnte man die drei starken Seiten Kölns kaum illustrieren.

Stephan Grünewald Copyright: Thilo Schmuelgen

Erklären Sie das bitte!

Erstmal definiert sich Köln über sein Lebensgefühl, über das Feiern, die Beschwingtheit, den Karneval. Dafür stehen Tommy Engel, Jacques Offenbach und als Kölschrocker auch Wolfgang Niedecken. Ich würde hier zusätzlich Mildred Scheel nennen, denn zu einer musikalisch so gut versorgten Stadt gehört auch eine Patronin, die gleichsam die mütterlich- fürsorgliche Ausstrahlung Kölns repräsentiert.

Bleiben noch vier weitere Persönlichkeiten.

Häufig vergessen in der Selbstwahrnehmung der Kölner ist, dass diese Stadt auch eine Leistungsseite hat, eine enorme Wirtschaftskraft. Da gab es fulminante Erfolge in den vergangenen 150 Jahren wie den Siegeszug der Motorisierung, die mit Nicolaus Otto und Eugen Langen in Köln ihren Ausgang nahm. Auf der Liste steht mit Hans Imhoff immerhin ein Vertreter der Wirtschaft, bei dem man dann gleich wieder das Genussvolle im Kopf hat – die Schokoladenseite Kölns, wenn Sie so wollen. Als dritte Stärke Kölns ist dann noch zu sagen, dass die Stadt mit all ihrer Gefühligkeit auch ein schöpferischer Urgrund ist, auf dem ungeheuer viel an Kreativität gedeiht.

Das ‚hillije Köln‘ hat von jeher eine Himmelsnähe. Stephan Grünewald

Dafür steht dann bestimmt Gerhard Richter oder Heinrich Böll?

… und natürlich auch die schon genannten Musiker-Persönlichkeiten. Bei Gerhard Richter kommt noch hinzu, dass er sich in Köln den Rang eines Unsterblichen erworben hat mit dem Domfenster, das aller Welt zeigt: Der himmlische Richter ist nicht streng und monochrom, sondern heiter und farbenfroh.

Fehlt noch die jüdisch-christliche Philosophin Edith Stein, die von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde. Sie hätte man vielleicht am wenigsten unter den 10 wichtigsten Kölnern erwartet.

Auf den ersten Blick ist das überraschend. Andererseits passt auch diese Positionierung erstaunlich gut zu Köln. Manche würden jetzt auf die Bedeutung als Wissenschaftsstandort hinweisen. Und das stimmt auch. Noch wichtiger scheint mir, dass das „hillije Köln“ von jeher auch eine Himmelsnähe hat, den Sinn fürs Übersinnlich-Metaphysische. Das kommt durch die Wertschätzung für eine moderne Denkerin des 20. Jahrhunderts, die von der katholischen Kirche vor bald 30 Jahren ja sogar heiliggesprochen wurde, sehr schön zum Ausdruck.