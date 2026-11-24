In unserer Serie haben wir 150 Kölnerinnen und Kölner vorgestellt, die diese Stadt geprägt haben. Mehr als 1000 Vorschläge von Leserinnen und Lesern waren für die Serie eingegangen. In einer großen Online-Abstimmung haben wir die finale Top Ten der 150 Kölnerinnen und Kölner ermittelt. Hier ist sie.

1. Konrad Adenauer – aus der Kategorie Politik

Konrad Adenauer, früherer Oberbürgermeister von Köln und Bundeskanzler Copyright: KAS - Giuseppe Moro

Der langjährige Oberbürgermeister Konrad Adenauer wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden – so alt wie der „Kölner Stadt-Anzeiger“. Hier geht es zu seinem Porträt.

2. Gerhard Richter - aus der Kategorie Bildende Kunst

Gerhard Richter zählt zu den bedeutendsten Künstlern der Welt. Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Gerhard Richter ist einer der erfolgreichsten Künstler der Gegenwart. Das von ihm gestaltete Fenster im Kölner Dom gehört zu den meistbesichtigten Kunstwerken der Welt. Hier geht es zu seinem Porträt.

3. Wolfgang Niedecken – aus der Kategorie Musik

Wolfgang Niedecken in der Südstadt in Köln Copyright: Oliver Berg/dpa

Wolfgang Niedecken steht seit 50 Jahren auf der Bühne. Der BAP-Frontmann schrieb seinen ersten kölschen Song als Geburtstagslied für eine 93‑Jährige. Bis heute bringt er die kölsche Sprache auf die Bühne. Hier geht es zu seinem Porträt.

4. Edith Stein – aus der Kategorie Wissenschaft

Die Ordensfrau Dr. Edith Stein Copyright: picture-alliance / dpa

Edith Stein war Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft. 1942 wurde die zum Katholizismus konvertierte Stein nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Hier geht es zu ihrem Porträt.

5. Mildred Scheel – aus der Kategorie Soziales

Mildred Scheel Copyright: IMAGO/United Archives

Mildred Scheel gründete die Deutsche Krebshilfe – und brach damit ein Tabu. Über Krebserkrankungen wurde in der Öffentlichkeit nicht gesprochen. Die Ärztin rückte die Hilfe für Betroffene in den Vordergrund. Hier geht es zum Porträt.

6. Jacques Offenbach – aus der Kategorie Musik

Der deutsch-französische Komponist Jacques Offenbach Copyright: picture alliance/dpa

Jacques Offenbach prägte die Operette als eigenständige Gattung. Die Werke des in Köln geborenen Komponisten zeichnen sich durch satirische Elemente und Anspielungen auf Personen und Ereignisse aus. Hier geht es zum Porträt.

7. Hans Imhoff – aus der Kategorie Wirtschaft

Hans Imhoff war Stollwerck-Firmenchef. Copyright: imago stock&people

Hans Imhoff gründete das Schokoladenmuseum Köln. Der Unternehmer rettete die Kölner Schokoladenfabrik Stollwerck vor der Schieflage. Mit dem Museum erfüllte er sich einen Traum. Hier geht es zum Porträt.

8. Heinrich Böll – aus der Kategorie Literatur

Der Schriftsteller Heinrich Böll in seiner Kölner Wohnung im Dezember 1977 Copyright: picture alliance / Heinz Wieseler/dpa

Heinrich Böll erhielt den Nobelpreis für Literatur. In seinen Werken verarbeitete der Schriftsteller eigene Kriegserfahrungen und setzte sich kritisch mit Entwicklungen in der Bundesrepublik auseinander. Hier geht es zum Porträt.

9. Gerhart Baum – aus der Kategorie Politik

Gerhart Baum, aufgenommen in seiner Wohnung in der Kölner Südstadt Copyright: Thilo Schmülgen

Gerhart Baum engagierte sich für Menschenrechte, Demokratie und Kultur. Der FDP-Politiker war von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag 1994 arbeitete er als Rechtsanwalt. Hier geht es zu seinem Porträt.

10. Tommy Engel – aus der Kategorie Musik

Der Sänger Tommy Engel Copyright: picture alliance/dpa

Tommy Engel steht seit mehr als 60 Jahren auf der Bühne. Der Musiker war bis 1994 Sänger der Bläck Fööss, die mit Hits wie „Drink doch eine met“ den Karneval revolutionierten. Hier geht es zu seinem Porträt.

150 aus 150 – seien Sie live dabei!

Ein Abend über die bedeutenden Frauen der Kölner Stadtgeschichte findet am 5. Dezember 2026 in der Kölner Comedia statt. Weitere Infos und Tickets gibt es hier.