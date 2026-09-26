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Backstreet Boys in DüsseldorfZwei Stunden ein Teenie

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3 min
Fünf Sänger stehen in blauen Anzügen nebeneinander.

Die Backstreet Boys sind zum ersten ihrer zehn Düsseldorfer Konzerte auf der Bühne gelandet.

Copyright: dpa

Bei ihrem ersten „Homecoming“-Konzert löst die US-amerikanische Boygroup das Versprechen ein, derentwegen ihre Fans gekommen sind: die Sehnsucht nach einer nostalgischen Zeitreise.

Das Ende ist Trance. Immer und immer wieder schallt „Backstreet's back, alright!“ durch die ausverkaufte Düsseldorfer Arena – wie ein Countdown, der runterläuft und wieder neu startet. Immer wieder stimmt das euphorisierte Publikum mit ein.

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