Bei ihrem ersten „Homecoming“-Konzert löst die US-amerikanische Boygroup das Versprechen ein, derentwegen ihre Fans gekommen sind: die Sehnsucht nach einer nostalgischen Zeitreise.
Backstreet Boys in DüsseldorfZwei Stunden ein Teenie
Von Johannes Mönch
3 min
Das Ende ist Trance. Immer und immer wieder schallt „Backstreet's back, alright!“ durch die ausverkaufte Düsseldorfer Arena – wie ein Countdown, der runterläuft und wieder neu startet. Immer wieder stimmt das euphorisierte Publikum mit ein.
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