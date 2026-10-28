Neues von der Dauerbaustelle: An rund zehn Arbeitstagen bleibt die Tiefgarage am Kölner Dom nachts für Ein- und Ausfahrten geschlossen.

Ab Montag (2. November) sperrt die Stadt die Ein- und Ausfahrt am Kurt-Hackenberg-Platz jede Nacht zwischen 22 und 6 Uhr – wegen Betonsanierung. Das teilt die Stadt am Mittwoch (28. Oktober) mit.

Tiefgarage am Kölner Dom: Stemmarbeiten mit schwerem Gerät

Grund sind Abstützungsarbeiten im Einfahrtsbereich: Der Hauptausschuss hatte am 10. August 2026 beschlossen, einige Unterzüge zu stützen. Jetzt werden Stahlträger eingebaut und mit der vorhandenen Bausubstanz verbunden. Dafür müssen Stemmarbeiten mit schwerem Gerät durchgeführt werden.

Damit die Einschränkung möglichst gering ausfällt, wird nur nachts gearbeitet. Am Wochenende bleibt die Garage durchgehend geöffnet.

Während der Karnevalstage gibt es eine Pause: In der Nacht von Mittwoch (11. November) auf Donnerstag (12. November) wird nicht gearbeitet. Insgesamt sollen die Arbeiten voraussichtlich zehn Arbeitstage dauern.

Tiefgarage am Dom: Geparkte Fahrzeuge dürfen stehenbleiben

Wer in der Sperrzeit in der Tiefgarage am Dom parkt, kann dort bleiben. Nur Ein- und Ausfahrten sind in dieser Zeit nicht möglich.

Die Ausfahrt an der Trankgasse ist wegen der Bauarbeiten am Domsockel und der Sanierung in der Nordhalle ohnehin schon gesperrt. Anlieger und Dauerparker werden laut Stadt gesondert über die Einschränkungen informiert.

Der geplante Start des Weihnachtsmarktes auf dem Roncalliplatz ist von der Maßnahme nicht betroffen. (mt)