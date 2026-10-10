Mit seinen meisterhaft gefälschten Gemälden narrte er die Kunstwelt und scheffelte Millionen. Bis ihn ausgerechnet die Farbe der Unschuld überführte: Titanweiß beendete die kriminelle Karriere von Wolfgang Beltracchi (75). Wissenschaftler wiesen das Pigment in seinem Gemälde „Rotes Bild mit Pferden“ nach, bei dem es sich angeblich um ein Original des rheinischen Expressionisten Heinrich Campendonk aus dem Jahre 1914 handeln sollte.