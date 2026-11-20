Seit sechs Jahren denken Britta und Herbert Putzmann bei der feierlichen Eröffnung „ihres“ Weihnachtsmarktes am Kölner Neumarkt auch an diejenigen, denen das Leben nicht so rosig mitspielt – und überreichen traditionell auf der festlich geschmückten Bühne Spendenschecks an Vertreterinnen und Vertreter von fünf Kölner sozialen Einrichtungen.

Für die Veranstalter des „Markt der Engel“ ist das eine Herzensangelegenheit und gehört für sie zum Advent wie ihr romantisch beleuchteter und geschmückter Innenstadt-Markt. Insgesamt 15.000 Euro hat das Ehepaar Putzmann in diesem Jahr gespendet: Jeweils 3.000 Euro für „wir helfen e. V.“, die Rundschau-Altenhilfe „Die gute Tat e. V.“, „Dat kölsche Hätz“, „Mutige Kinder e. V.“ und das Kölner Hänneschen Theater.

Treue „wir helfen“-Helden

Grund genug, das Ehepaar Putzmann in die Riege der „wir helfen“-Helden aufzunehmen – und nach ihrer Motivation sowie ihren Wünschen zu fragen.

Frau Putzmann, Sie unterstützen seit sechs Jahren regelmäßig soziale Einrichtungen. Was ist Ihr persönlicher Antrieb?

Britta Putzmann: Mir geht es gut, deshalb möchte ich auch etwas abgeben. Soziales Engagement gehört für mich schon immer dazu. Bereits mit 18 Jahren habe ich den jungen Patientinnen und Patienten des Kinderkrankenhauses an der Amsterdamer Straße neue Spielsachen gespendet. Jungen wie alten bedürftigen Menschen zu helfen, ist für mich selbstverständlich.

Auch „wir helfen“ gehört seit vielen Jahren zu den Spendenempfängern. Was wünschen Sie sich, dass Ihre Spende bewirkt?

Herbert Putzmann: Kinder sind unsere Zukunft. Deshalb ist es uns besonders wichtig, benachteiligten jungen Menschen vor Ort, in unserer Stadt und in unserer Region, bessere Perspektiven zu ermöglichen. Ich weiß, dass das Geld bei „wir helfen“ in guten Händen ist. Denn der Verein prüft genau, welche Projekte wirklich Unterstützung benötigen. Ich habe volles Vertrauen, dass jeder Cent sinnvoll eingesetzt wird, auch weil der DuMont-Verlag sämtliche Verwaltungskosten übernimmt. Das macht ein gutes Gefühl.

Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung und des Miteinanders. Welche Botschaft möchten Sie vom „Markt der Engel“ am Neumarkt aus an die Menschen in Köln und der Umgebung senden?

Britta Putzmann: Dass möglichst alle Kinder in Frieden aufwachsen können und genug zu essen haben. Jedes Mädchen, jeder Junge sollte warme Schuhe, einen Schal und eine Mütze besitzen, um gut durch die kalte Jahreszeit zu kommen, das ist leider auch in unserer Stadt nicht selbstverständlich. Außerdem müssen Kinder sich sicher fühlen und unbeschwert aufwachsen können.