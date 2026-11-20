„Think big“, könnte man meinen, sei das Motto des neuen Weihnachtsmarkts im Quartier B, der dort in den vergangenen Wochen aus dem Boden gestampft wurde. „Es soll ein Familienweihnachtsmarkt sein“, sagt Yediyar Isik, der mit dem Markt den Sommergarten und andere Veranstaltungen, die in diesem Jahr erstmals auf dem ehemaligen 4711-Gelände stattgefunden haben, fortführt.

Im Zelt werden Wege verlegt und Bänke aufgebaut. Copyright: Jekabs Krumins

Aber weil der Boden in dieser Woche dank des vielen Regens sehr schlammig wurde, ist Isik etwas ins Schwimmen gekommen mit dem Aufbau. „Am Dienstag kam das Wasser dann auch von unten, das Grundwasser drückte hoch, das Gelände liegt auf einem alten Rheinarm.“ Dennoch ist Isik optimistisch und strahlt über das ganze Gesicht. Auf dem 15.000 Quadratmeter großen Gelände, das zwischen Venloer und Wilhelm-Mauser-Straße an der Grenze zwischen Bickendorf und Vogelsang liegt, entsteht ein riesiges Weihnachtsdorf. Indoor und Outdoor.

Der Eingang zum Weihnachtsmarkt Quartier B liegt neben der Shell-Tankstelle an der Venloer Straße in Bickendorf. Copyright: Jekabs Krumins

Das Zelt, in dem vorher die Roboter-Ausstellung IronArt gastierte, hat Isik gleich weitergemietet für den Indoor-Weihnachtsmarkt. Dort werden gerade Planken verlegt. „Das Holz stammt aus der Priegnitz. Dahin habe ich gute Verbindungen, weil ich dort seit Jahren ein Hippie-Festival veranstalte“, erzählt Isik. 600‑Meter-Wege zimmert sein Team gerade mit 25.000 Schrauben zusammen, sodass Besucher bequem eine Runde durch das riesige Zelt drehen können. Der Bereich vor den vielen Hütten, die er in ganz Europa aus Schaustellerbeständen zusammengekauft hat, wird mit Häckseln aufgefüllt.

Die Eisbahn wird noch befüllt. Yediyar Isik freut sich auf die Eröffnung. Copyright: Jekabs Krumins

Das Highlight draußen ist die Eisbahn, die gerade – trotz des vielen Regens – mit Wasser befüllt wird. Der absolute Clou und das Steckenpferd des gelernten Lichttechnikers, der die Clubszene Ehrenfelds mitprägte, ist das sogenannte Video-Mapping. Mit Laser-Beamern werden bunte Filmwelten auf die ehemaligen Flüssigkeitssilos auf dem ehemaligen Parfüm-Fabrikgelände projiziert.

Auf 15.000 Quadratmetern Fläche ist der Weihnachtsmarkt im Quartier B aufgebaut. Das Zelt allein bietet 4000 Quadratmeter. Copyright: Jekabs Krumins

Auch auf das Zeltdach werden sich Beamer richten und eine kunterbunte Lichtshow soll ganz besonderes Flair verbreiten. „Mit Licht kann man einfach Stimmung erzeugen, das ist einfach das Beste“, schwärmt Isik, der auch hinter dem Festivalgelände an der Südbrücke und dem Vogelsanger Club Schrotty steht.

Der Weihnachtsmarkt im Quartier B ist der erste seiner Art in Köln. Copyright: Jekabs Krumins

Mit dem ersten Indoor/Outdoor-Weihnachtsmarkt, dessen Zugang direkt neben der Shell-Tankstelle an der Venloer Straße liegt, möchte Isik außerdem diesen Teil Ehrenfelds weiter beleben. Und der Nachbarschaft etwas zurückgeben. Er hofft, dass möglichst viele den Weg ins Quartier B finden, wie er das Areal für die Zeit der Zwischennutzung getauft hat.

Weihnachtsmarkt auf dem Quartier B, Venloer Straße 769 bis 23. Dezember täglich von 14 bis 22 Uhr.