Draußen nimmt der Weihnachtsmarkt bei plus zehn Grad Gestalt an, drinnen fällt der Schnee. Wer im „Time Ride“-Lokal am Alter Markt derzeit eine Virtual-Reality-Brille aufsetzt, sieht sich in das weihnachtliche Köln des Jahres 1926 zurückversetzt. Das große Fest steht kurz bevor, und es schneit in den Gassen.

Das Winter-Special „Weihnachten im Alten Köln“ ist ein zuckersüßer Nostalgie-Trip in drei Akten, der herrlich kitschig auf die Feiertage einstimmt. Gab es bei den bisherigen Zeitreisen auch analoge Elemente, bleiben die Headsets diesmal durchgängig auf den Köpfen der Besucher. Denn eine weiterentwickelte Software ermöglicht erstmals die Bewegung in verschiedenen Räumen. Damit sich niemand auf die Füße tritt, werden die Standorte aller Teilnehmer in der virtuellen Umgebung dezent angedeutet.

Zunächst schaut man sich in Oma Berthas Wohnzimmer von vor 100 Jahren um, bestaunt ihr Grammophon, ihre Katze auf dem Sessel und lässt sich von ihr von alten Kölner Weihnachtstraditionen erzählen. Der Blick schweift frei durch die gute Stube, denn die VR-Brille reagiert auf jede Kopfbewegung. Im Nebenraum dann nimmt die kleine Heiligabend-Geschichte ihren Lauf: Berthas Enkelin Anni hat ihre Moppen (Gebäck aus Lebkuchenteig) in den Schnee fallen lassen und besorgt sich nun in der Konditorei Wiemer am Neumarkt Ersatz. Die Verkäuferin zeigt sich redselig und Anni verpasst die letzte Straßenbahn. Zum Glück hat Trambahnfahrer Pitter ein Erbarmen und bringt das Mädchen zur Verabredung mit ihrer Oma.

Winterliche Fahrt vom Neumarkt zum Alter Markt

Die Fahrt geht vom Neumarkt zum Alter Markt. Unterwegs gibt es ein Wiedersehen mit Gebäuden, die aus dem wahren Stadtbild längst verschwunden sind. Die Synagoge an der Glockengasse taucht ebenso am Straßenrand auf wie das Schaebenhaus am Dom, einst Stammsitz der Firma Klosterfrau, oder das alte Schauspielhaus. Für diesen dritten Teil der 45-minütigen Zeitreise nehmen die Besucher Platz in der nachgebauten Time-Ride-Straßenbahn und erleben, wie so manches Hindernis von den winterlichen Gleisen verschwindet. Hier war wohl der Geist der Weihnacht im Spiel.

Dem kölschen Pitter verlieh erneut Liedermacher Björn Heuser seine Stimme, die Anni sprach erstmals sein Sohn Benni: „Am besten fand ich, dass man auch rumlaufen konnte und nicht nur in der Bahn sitzen musste“, so der Zehnjährige nach der Pressevorführung. Vater Björn zeigte sich vor allem von der realistischen Darstellung der VR-Brillen angetan: „Man hat fast das Gefühl, sich auf die Couch setzen zu können.“ Als Urkölner interessiere ihn natürlich auch, wie Köln vor 100 Jahren aussah.

Das Weihnachts-Special läuft ab jetzt bis zum 10. Januar 2027. Wegen des „sensationellen Vorverkaufs“ seien an den Wochenenden nur noch Restkarten erhältlich, so Time-Ride-Geschäftsführer Jonas Rothe.

www.timeride.de