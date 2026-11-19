Der Sternmarsch am Karnevalsfreitag ist eine der stimmungsvollsten Veranstaltungen im Kölner Karneval. Seit 1998 ziehen die Kölner Veedelsvereine am späten Karnevalsfreitag aus allen Richtungen auf den Alter Markt, um vor stimmungsvoller Kulisse gemeinsam zu feiern. Ab dieser Session präsentieren „Kölner Stadt-Anzeiger“, „Kölnische Rundschau“ und „Express“ das Fest der Veedelsvereine auf dem Alter Markt. Neu ist auch, dass die drei Zeitungen gemeinsam mit den Freunden und Förderern des Kölnischen Brauchtums dem Nachwuchs die Bühne bereiten: Die Band „Favorit“ ist in diesem Jahr aus dem Kölschen Musik Band Kontest von der Mitsinginitiative „Loss mer singe“ als Sieger hervorgegangen. Sie dürfen am Karnevalsfreitag vor 6000 Jecken auf dem Alter Markt spielen. „Wir freuen uns über die neue Idee und die gemeinsame Partnerschaft“, sagte Bernhard Conin, Vorsitzender der Freunde und Förderer, beim traditionellen Hämmchen-Essen im Gürzenich.

Insgesamt schauen die Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums wieder optimistischer auf die Zukunft der Schull- un Veedelszöch. Nach der Corona-Krise war es zu dramatischen Kostensteigerungen und Einnahmeproblemen gekommen, die Zöch standen vor dem Aus. Damals hatte der Rimowa-Chef Dieter Morszeck mit einer Einzelspende von 200.000 Euro den traditionellen Umzug gerettet. Die außerordentlich großzügige Zuwendung hat Conin viele Sorgen genommen, das Geld soll nun für die langfristige Sicherung der Zöch genutzt werden.

Förderung für die Zöch steht

Conin nimmt auch andere positive Signale wahr: Die städtische Förderung für die Freunde und Förderer erhöht sich von 7700 Euro auf 20.300 Euro im kommenden Jahr. Die Stadt bezuschusst die Schull- un Veedelszöch in den nächsten beiden Jahren mit jeweils 60.000 Euro. „Das ist ein wichtiges Signal für die Erhaltung der Zöch in Zeiten knapper Kassen“, sagte Conin. Der 72-Jährige wurde bei der Mitgliederversammlung selbst geehrt für 30 Jahre Mitgliedschaft bei dem Unterstützerverein, 28 davon erlebte er im Vorstand. Seit 15 Jahren ist er Vorsitzender.

Bernhard Conin (l.), der Vorsitzende der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums, ehrte Gerd Köster (69) mit dem Bürgerorden ehrenhalber. Die Laudatio hielt Geschäftsführerin und Leiterin der Abteilung Brauchtum des Stadtmuseums, Johanna Cremer (r.) Copyright: Daniela Decker

Der Bürgerorden der Freunde und Förderer ging in diesem Jahr an Gerd Köster. „Eine Stimme, die erzählen, singen, spotten und schimpfen kann“, habe der Sänger und Schauspieler, sagte Johanna Cremer, Geschäftsführerin des Vereins, in ihrer Laudatio. „Köster hat eine Stimme, die man sofort erkennt.“ Groß geworden ist der 69-Jährige in Nippes. Das unverstellte „Straßenkölsch“ habe er beibehalten und zur Sprache seiner Musik gemacht.

Mit Frank Hocker übersetzte Köster Songs des amerikanischen Liedermachers und Komponisten Tom Waits ins Kölsche („The piano has been drinking“) und erweiterte sie zu eigenen Erzählungen. Köster feierte zuletzt als Büttenredner Karl Küpper, der sich den Nazis widersetzte, große Erfolge in der Volksbühne. Der Geehrte bedankte sich für die Auszeichnung und bekannte sich zum „Rustikalen“ in der Mundart. Das glatt geschliffene Kölsch ist wahrlich nicht seine Sache. „Du kannst Heavy Metal nicht auf einer Blockflöte spielen“, sagt der 69-Jährige schmunzelnd. Er las anschließend sein Lieblingsgedicht: „Der Grosche em Pott“ von Christian Thill. Die deftige Erzählung op Kölsch spielt in der Straße UKB (Unter Krahnenbäumen), da, wo Kösters Mutter gelebt hat.

Geehrt wurde im Gürzenich auch Bert Schäfer. Er war schon 1972 das erste Mal als Zugordner dabei. 50 Mal hat er seitdem ehrenamtlich geholfen – ein vorbildliches Engagement. Auch in diesem Jahr vergibt der Heinen-Verlag beim Sternmarsch wieder die „Jeck met Hätz“-Spange für Engagement im Brauchtum.